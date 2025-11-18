X!

Valimisliitudest tegi taas kalleima kampaania Katri Raigi nimekiri

Valimisjaoskond Circle K Võidujooksu välialal
Valimisjaoskond Circle K Võidujooksu välialal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel kulutas valimisliitudest kampaaniale enim Katri Raigi juhitud nimekiri, selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) veebilehel avaldatud andmetest. Erakondadest registreeris suurima kulu Keskerakond.

Kohalike valimiste valimiskampaania kuluaruande esitamise tähtaeg oli esmaspäeval.

ERJK-ile laekunud aruannete järgi kulutas Katri Raigi juhitud valimisliit Katri Nimekiri (Narva linn) kampaaniale 58 588 eurot. Reklaamikuludeks läks kampaania käigus 46 984 eurot, publikatsioonidele 3000, avalikele üritustele 6644 eurot ja muudele valimiskampaania kuludele 1961 eurot.

Valimisliit kogus Narva linnas 2141 häält ning sai volikogus viis kohta – ühe koha hind oli seega 11 700 eurot.

Ka varasematel KOV-valimistel oli Raigi juhitud nimekiri valimisliitudest suurim kulutaja – 66 408 eurot. Toona sai valimisliit Katri Raigi Nimekiri Narva linnas 43,9 protsenti häältest ehk 9137 häält, mis andis 31-liikmelises Narva linnavolikogus 15 kohta.

Vaid neli valimisliitu kulutasid kampaaniale rohkem kui 20 000 eurot.

Peale Raigi valimisliidu ületasid selle summa ka Kogukondade Viimsi (Viimsi vald)
23 221 euroga, Pärnu linnas kandideerinud liit Pärnu Ühendab 21 428 euroga ja Lääne-Harju vallas kandideerinud valimisliit VLÜ Ühendus 20 170 euroga.

Enamiku liitude kulud jäid vahemikku 1000 – 10 000 eurot.

Kümme valimisliitu on registreerinud kuludeks null eurot, nendeks on: valimisliit Eläv Kihnu (Kihnu vald), valimisliit Haridusreformi Tühistamise ja Venekeelse Hariduse Taastamise Eest (Tallinn), valimisliit Ise Kutsusite (Peipsiääre vald), valimisliit Meie Kodu (Setomaa vald), valimisliit Sinu Nõo (Nõo vald), valimisliit Virulased (Rakvere linn), valimisliit Virulased (Rakvere vald), valimisliit Virulased (Viru-Nigula vald), Meie Valga (Valga vald) ja valimisliit Oma Vald (Alutaguse vald).

Erakondadest esitasid esmaspäevaks kuluaruanded kuus erakonda, kellest suurima kulu registreeris Keskerakond (179 922 eurot), järgnesid Reformierakond (92 345 eurot), Eesti 200 (73 908 eurot), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (73 254 eurot), Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (4853 eurot) ja Koos Organisatsioon Osutab Suveräänsusele (3357 eurot).

Teised valimistel osalenud erakonnad esmaspäevaks aruannet ei esitanud.

