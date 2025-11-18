X!

Eesti Energia 100 miljoni eurose gaasijaama ehitab Iisraeli ettevõte

Eesti Energia gaasijaam rajatakse Balti elektrijaama territooriumile.
Eesti Energia gaasijaam rajatakse Balti elektrijaama territooriumile.
Teisipäeval sõlmisid Eesti Energiale kuuluv Enefit Industry ja Iisraeli ettevõte Baran International Ltd ning Baran Group Ltd võtmed-kätte hankelepingu 100-megavatise vesinikuvõimekusega soojuselektrijaama rajamiseks. Hanke maksumus on 100 miljonit eurot.

Narva lähistel asuva Balti elektrijaama territooriumile kerkiv gaasielektrijaam on mõeldud elektri ja soojuse koostootmiseks ning sagedusreservide pakkumiseks. Elektrijaam on võimeline tarnima elektrivõrku 100 megavatti elektrienergiat ja lisaks kuni 85 megavatti soojust Narva soojusvõrku.

Jaam hakkab töötama peamiselt maagaasi või biometaaniga, kuid saab vajadusel kasutada ka kuni 25 protsendi mahus vesinikku, teatas Eesti Energia.

Aprillis väljakuulutatud hankele esitati kolm pakkumust. Võitjaks osutus Iisraeli ettevõtete Baran International Ltd ja Baran Group Ltd ühispakkumus maksumusega ligemale 100 miljonit eurot. Baran Groupi näol on tegu börsil noteeritud Iisraeli suurima insenertehnilise ettevõttega.

Ettevõtete ühispakkumus põhineb Austria gaasimootorite tootja Jenbacheri 4,5-megavatise võimsusega mootoritel.

Gaasijaama töötamise tundidel saab jaam heitsoojust pakkuda Narva soojusvõrku.

"Kuigi Enefit Industry planeeritav elektrijaam ei ole baas-soojalahendus, on tegemist siiski soojusenergia varustamise lisavõimalusega," ütles Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp.

Nüüd algab elektrijaama projekteerimine. Ehitus algab praeguse plaani järgi järgmise aasta sügisel. Elektrijaam on planeeritud valmima 2028. aastal ja see plaanitakse rajada Eleringi välja kuulutatud sagedusreservi hanke vastu.

Enefit Industry gaasijaam oli üks viiest Eleringi hankel kvalifitseerunud projektist.

"Olukord sagedusturgudel ja elektriturul näitab selgelt, et Eesti vajab uusi paindlikke ja juhitavaid tootmisvõimsusi. Rajatava elektrijaama eeliseks on võimalus seda vastavalt energiaturgude vajadustele kiiresti käivitada ja seeläbi tipuhindasid tarbijate jaoks tasandada," ütles Karp.

"Oleme ellu viinud sarnaseid ja isegi keerukamaid projekte. Usun, et koos Eesti Energiaga loome Eestile tõhusa energialahenduse," ütles Baran Internation Ltd, energia valdkonna asepresiden Alon Lustov,

Toimetaja: Marko Tooming

