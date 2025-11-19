X!

Otse kell 11.15: erikomisjon arutab Maardu ja Tallinna lepinguid Bessediniga

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab tänasel istungil avalikult Maardu ja Tallinna lepinguid Oleg Bessediniga, keda riigiprokuratuur kahtlustab Eesti-vastases tegevuses ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises. Kell 11.15 algavat arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud Tallinna linnasekretär Priit Lello.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) ütles, et üks komisjoni ülesannetest on analüüsida, millistel õiguslikel alustel on lepingud sõlmitud, milliseid teenuseid on osutatud ja kas seal võivad leida aset seaduserikkumised.

"Lisaks on oluline teha selgeks, millised on kohaliku omavalitsuse võimalused ja õiguslikud alused uurida koostööpartnerite tausta ja piirata isikute, kelle osas võivad tekkida kahtlustused seadusevastases tegevuses, juurdepääsu kohalike omavalitsuste poolt pakutavatele teenustele, avalikele konkurssidele ja hangetele. Samuti kas õiguskaitseorganid saavad kohalikele omavalitsustele anda selles osas abi ja nõu või mõnel muul viisil rakendada ennetusmeetmeid," ütles ta.

4. novembril pidas kaitsepolitsei kinni Oleg Bessedini, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastu suunatud vägivallata tegevuses ja rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises.

Korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed ja esimees esitasid 11. novembril Tallinna linnale ja Maardule teabenõude, milles küsiti välja kõik viimase 15 aasta jooksul tehtud lepingud Bessedini ja temaga seotud isikutega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

