Vaida viaduktilt alla kukkunud veok sulges liikluse Tallinna-Tartu maanteel

{{1763557860000 | amCalendar}}
Vaida viaduktil sõitis kolmapäeva pärastlõunal veoauto läbi põrkepiirde ja kukkus Tallinna-Tartu maanteele
Harjumaal Vaida viaduktil sõitis kolmapäeva pärastlõunal veoauto läbi põrkepiirde ja kukkus Tallinna-Tartu maanteele, mistõttu on liiklus suletud mõlemas sõidusuunas.

Häirekeskus sai kell 13.50 teate, et Rae vallas Suuresta külas on veoauto koos haagiskalluriga sõitnud läbi maanteed ületava Vaida viadukti põrkepiirde ning kukkunud maanteele.

Kui esialgu suleti liiklus Tallinna suunal, siis hiljem ka Tartu suunal, kuna õnnetuse järel kahjustada saanud põrkepiire ripub ohtlikult tee kohal. Tagatud on ümbersõit Vaida kaudu.

Õnnetuse tagajärjel oli juht kabiinis kinni. Kella 16 ajal said päästjad kannatanu sõidukist välja ning viisid kiirabiga haiglasse. Juht on teadvusel ja kontaktne. 

Kohal on teehooldaja koostööpartner, kellega üheskoos eemaldatakse ohtlikult rippes põrkepiiret. Seejärel saab hakata tegelema avariilise veoauto teisaldamise ja tee puhastamisega. Päästetööde juhi hinnangul võivad tööd kesta veel vähemalt kaks tundi.

Sündmusele reageerisid Jüri, Kose ja Kesklinna kutselised päästjad koos Saue vabatahtlike, kiirabi ja politseiga.

Päästjad tuletavad meelde, et miinuskraadide saabumisega on teed väga libedad.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

