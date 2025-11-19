X!

Pärnu linnaliinide bussihanke võitis aktsiaselts Sebe

Sebe gaasibuss Pärnus.
Sebe gaasibuss Pärnus. Autor/allikas: ERR
Pärnumaa ühistranspordikeskuse korraldatud Pärnu linnaliinide bussihanke aastateks 2027-2036 võitis aktsiaselts Sebe, mis teenindab Pärnu linnaliine ka praegu.

Pakkumise tegi viis ettevõtet, nende seas üks ettevõte Lätist. Üks pakkumine kõrvaldati, kuna see ei vastanud nõuetele. Uuel hankeperioodil loobub Pärnu täielikult diiselbussidest ja lisaks biometaanil töötavatele bussidele võetakse Pärnus esmakordselt kasutusele ka elektribussid.

"Uus hankeleping algselt oli planeeritud 1. jaanuariks 2027, kuid ka vaidluste tõttu pidime pool aastat edasi lükkama tähtaegasid ja nüüd siis uus hankeleping algab 1. juulist 2027. Üks põhjus, miks need tähtajad nüüd nii pikad on, ongi see, et Pärnu linnaliine ootavad muudatused - võetakse kasutusele viis elektrilist bussi. Lisaks võib öelda, et enam ei ole meil ühtegi diiselbussi, kõik ülejäänud 27 bussi töötavad biometaanil," sõnas Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk.

Uus hankeleping on Pärnu linnale veidi kallim.

"Umbes viis miljonit aastas on kogu meie veomahu maksumus ja seda indekseeritakse kvartaalselt vastavalt tarbijahinna indeksile," ütles Kärpuk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

