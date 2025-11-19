Hiina taaskehtestas impordikeelu Jaapani mereandidele

Jaapani ja Hiina vahel kasvavad pinged ning Peking taaskehtestas impordikeelu tõusva päikese maa mereandidele.

Hiina välisministeerium väitis kolmapäeval, et Jaapan pole esitanud impordi taastamiseks vajalikke tehnilisi dokumente. Algselt peatati import 2023. aastal, kui Jaapan hakkas laskma endise Fukushima tuumajaama puhastatud reovett Vaiksesse ookeani.

Vahepeal lubas Hiina keeldu leevendada ajal, aga kahe riigi suhted on taas üha pingelisemad. Hiljuti ähvardas Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwanit ründama. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Mao Ning viitas, et viimane keeld on seotud Takaichi avaldusega.

"Isegi kui Jaapani mereande eksporditakse Hiinasse, siis praegustes oludes poleks sellele turgu," ütles Ning.

Hiljuti sõitis Pekingisse suhete silumiseks Jaapani välisministeeriumi kõrge esindaja, kuid tema kohtumine Hiina kolleegidega ei toonud tüli lahendust.

Samas pole Tokyo muutnud oma ametlikku poliitikat Taiwani suhtes ning pole ka selge, kas Jaapan toetaks iseseisvat saareriiki, kui viimane satuks rünnaku alla, vahendas The Times.

Teise maailmasõja järel kehtestati Jaapanis USA eestvedamisel patsifistlik põhiseadus. Tokyo on samas viimastel aastatel suurendanud kaitsekulutusi ning Hiina juhid viitavad nüüd Jaapani militarismi taassünnile

"Äratuskell on kõlanud, tragöödial ei tohi lasta korduda. Hiina rahva vastupanusõja Jaapani agressioonile ja globaalse antifašistliku sõja võidu 80. aastapäeval peab rahvusvaheline üldsus jääma valvsaks ja astuma resoluutselt vastu igale katsele taaselustada militarismi," teatas Ning.

Teisipäeval ÜRO-s toimunud julgeolekunõukogu reformi puudutaval istungil väitis Hiina delegatsioon, et Takaichi kommentaarid näitasid, et Jaapan ei sobi alaliseks liikmeks. Hiina väitis siis, et Jaapan "pole oma sõjaaegsete julmuste üle täielikult järele mõelnud".