Haridusministeerium ühendab Hiiumaa riigigümnaasiumi kutsekooliga

Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaal riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli. Uus kool hakkab pakkuma noortele ja täiskasvanutele nii üldharidust kui ka kutseõpet.

Kool alustab õppetööd 1. septembril 2026, teatas ministeerium.

Uue kooli loomine on ministeeriumi teatel osa haridus- ja kutseõppe võrgustiku korrastamisest, mille eesmärk on tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus kõigis Eesti maakondades ning pakkuda õppijatele paindlikke ja tööturu vajadustele vastavaid õpiteid.

Kool jätkab gümnaasiumihariduse pakkumist Kärdlas Hiiumaa gümnaasiumi hoones. Kutsekooliosas jätkab riigikool ametikoolis pakutud erialade õpetamist, nagu puitehitiste restauraator ja väikesadama spetsialist. Neile lisaks arendatakse juurde uusi õppesuundi, mis toetavad Hiiumaa ja Eesti majanduse arengut, lubab ministeerium.

Haridusministeeriumi teatel on Hiiumaa uue kooli loomine vajalik, et tagada piirkonnas keskhariduse kättesaadavus olukorras, kus õpilaste arv väheneb. Aastal 2031 lõpetab Hiiumaal põhikooli eeldatavalt alla 60 õpilase.

Uue kooli asukoht on Hiiumaa vald ning see hakkab tegutsema haridus- ja teadusministeeriumi hallatava riigiasutusena. Loodavale riigikoolile on praegu antud töönimetus Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž, kuid lõplik nimi selgub koostöös Hiiumaa kogukonna, valla ja kooliperedega.

Seniste riigikoolide liitmine uue riigikooliga toimub 2026. aasta suvel. Kõik praegustes koolides õppivad õpilased saavad lõpetada õpingud senistel õppekavadel.