Starmer plaanib heaks kiita Londonisse hiiglasliku Hiina saatkonna rajamise

Ajaleht The Times teatas reedel, et luureteenistused MI5 ja MI6 on nüüd projektiga – mis on Ühendkuningriigis pikka aega vaidlusi tekitanud – rahul ning leiavad, et sellega võib edasi minna, kuigi riigi julgeoleku tagamiseks tuleb rakendada teatud "leevendusmeetmeid".

Briti valitsuse ametnik ei lükanud The Timesi teateid reedel ümber.

Tower of Londoni lähedale kerkiv 20 000 ruutmeetri suurune hoone peaks valmides saama Euroopa suurimaks saatkonnaks.

Peking ostis kinnistu 2018. aastal 255 miljoni naela eest, kuid vastuseisu on tekitanud saatkonna lähedus kaablitele, mis edastavad sidet Londoni kriitilisse finantskeskusesse. Samuti tekitas pingeid Pekingi keeldumine esitada Briti ametivõimudele hoone täielikke sisekujundusplaane.

Hiina hoiatas "tagajärgede eest", kui saatkonnale ehitusluba ei anta, mistõttu lükkasid Briti ministrid otsustamise korduvalt edasi.

Samas ütles lahkuv MI6 juht Richard Moore hiljuti, et saatkonna ehitamise lubamine on hoolimata julgeolekumuredest "õige ja kohane".

Starmer on sattunud kodumaise pahameeletormi keskmesse, sest ta püüab suhteid Hiinaga taaskäivitada.

Tema valitsus sattus kriitika alla, kui varises kokku süüdistus kahe mehe vastu, keda kahtlustati Pekingi heaks luuramises. Hiina-skeptikud on valitsust samuti rünnanud selle eest, et see ei ole avaldanud põhjalikku auditit Ühendkuningriigi Hiina-poliitika kohta.

Sel nädalal hoiatasid turvateenistused parlamendiliikmeid, et Hiina agendid on neid LinkedIni kaudu aktiivselt sihikule võtnud.

Kõigest hoolimata plaanib Starmer järgmisel aastal Hiinat külastada, kuna Suurbritannia püüab tugevdada Pekingiga majandussidemeid. Viimati külastas Briti peaminister Hiina 2018. aastal, kui ametis oli Theresa May.