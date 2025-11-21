X!

COP30 tippkohtumise konverentsisaalis puhkes tulekahju

Välismaa
COP30
COP30 Autor/allikas: SCANPIX/Kevin Munyoli/AP
Neljapäeval puhkes Brasiilias Belémis toimuval COP30 kliimatippkohtumisel konverentsisaalis tulekahju, mistõttu ala evakueeriti.

Brasiilia turismiminister Celso Sabino ütles sündmuskohal reporteritele, et tulekahju sai alguse Hiina paviljoni lähedalt.

Tippkohtumise korraldajad teatasid, et leegid saadi kontrolli alla kuue minuti jooksul ja 13 inimesele anti abi suitsu sissehingamise tõttu.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotelt on näha, kuidas osalejad suitsu täis saalist põgenevad.

ÜRO ja turvameeskonnad asusid tulekustutitega leeke kustutama ning sündmuskohale saabusid tuletõrjujad.

Teatati leekidest ka tervise- ja teaduspaviljonis, mitmes Aafrika paviljonis ning ühes messiboksis, mis oli mõeldud noorte kaasamiseks.

Tulekahju põhjus on endiselt teadmata. Kuid Pará osariigi kuberner Helder Barbalho ütles kohalikule uudisteväljaandele G1, et tulekahju võis alguse saada generaatori rikkest või lühisest messiboksis.

Suur osa sündmuskohast oli konverentsi avamise ajal veel ehitamisjärgus.

Tulekahju puhkes ajal, mil kümnete riikide ministrid olid kaasatud viimase hetke läbirääkimistesse fossiilkütuste, kliimarahastuse ja kaubandusmeetmete üle.

Konverentsil osaleb üle 50 000 delegaadi kogu maailmast.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Telegraph

