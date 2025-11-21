X!

Seaduse muudatused lubavad taas 15- kuni 17-aastastel 40 tundi nädalas tööd teha

Eesti
Teenindaja kohvikus. Foto on illustratiivne.
Teenindaja kohvikus. Foto on illustratiivne. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kolmapäeval riigikogus vastu võetud töölepinguseaduse muudatused võimaldavad taas 15- kuni 17-aastastel noortel kuni 40 tundi nädalas tööd teha. Osapooled peavad muudatust mõistlikuks.

Septembris jõustunud õppimiskohustus tõi endaga kaasa 15- kuni 17-aastaste noorte keelu kooli ajal täiskohaga tööd teha. Kolmapäeval riigikogus vastu võetud töölepinguseadus võtab selle keelu nüüd maha.

"Kuna koolikohustus läks 18. eluaastani, siis tol hetkel automaatselt läks nii, et töölepinguseaduses need noored ei oleks kooli kõrvalt tohtinud rohkem kui kaks-kolm tundi töötada. Nüüd me muutsime tagasi vana olukorra. Pärast põhikooli 15- kuni 17-aastased, kui nad tunnevad, et nad saavad, siis võivad pärast kooli või enne kooli võivad töötada kuni 40 tundi nädalas," lausus majandusminister Erkki Keldo (RE).

Töökeeld tekkis osaliselt tööõnnetuse tõttu, kus kõigile ootamatult noortele tööpiirangud tekkisid. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et töötamise võimaldamine on mõistlik.

"Ma pean seda muutust õigeks, et me võimaldame. See ei ole ju kohustus töötada, vaid see on õigus töötada, aga noorel inimesel, kellel on õppimiskohustus, siis loomulikult prioriteediks jääb õppimiskohustuse täitmine," sõnas Kallas.

Ettevõtjad tervitavad olukorra tagasi muutmist.

"Ettevõtjad olid väga mures. Eriti just külalislahkuse sektor, kus tegelikult ju noorte töötamine ja esimesed töökogemused on vastaspooltele hästi vajalikud," ütles tööandjate keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

Lisaks on valitsusel ka plaanis leevendada muid alaealiste töötamisega seotud piiranguid, näiteks võimaldada neil alkoholi pakkuda. Vastav eelnõu võiks välja tulla lähinädalatel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

18:50

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

18:49

ERR Berliinis: Saksamaa majanduse halb seis tekitab rahvas ärevust

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

18:45

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

18:45

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

18:45

Kehtna vald soovib Järvakandist klaasikeskuse kujundada

18:42

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:40

Seaduse muudatused lubavad taas 15- kuni 17-aastastel 40 tundi nädalas tööd teha

18:36

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama Uuendatud

17:54

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

20.11

Politsei kahtlustab maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises Uuendatud

20.11

Hääl: tarbija praegune võit kütusehinnas ei tohiks kedagi rõõmustada

20.11

Sõja 1366. päev: Ukraina ründas droonidega Rjazani oblasti naftatöötlemistehast Uuendatud

08:38

Paldiski Põhjasadam vahetas omanikku

16:40

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

20.11

Venemaa hoiatas Belgiat külmutatud Vene varade kasutamise eest

13:05

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest Uuendatud

13:13

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

ilmateade

loe: sport

19:05

Kaldvee ja Lill loovutasid maailma edetabelis liidrikoha

18:46

Treeningutel häid lende näidanud Aigro: väga suuri apsakaid hüppes pole

18:08

Selevko tegi Soomes hooaja parima lühikava Uuendatud

16:32

Läti rannavõrkpallurid jõudsid MM-il poolfinaali

loe: kultuur

18:45

Kehtna vald soovib Järvakandist klaasikeskuse kujundada

18:45

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

16:04

PÖFF-i päevik | 12 näpunäidet festivali viimaseks nädalavahetuseks

15:58

Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

loe: eeter

13:09

Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

13:03

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

11:29

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

08:57

Ant Nurhan: kavatsen jätkata ka edaspidi Eesti Laulul osalemist

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

16:20

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

15:20

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

12:40

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

12:40

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

12:20

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

10:00

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

09:45

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

09:35

Mitmel pool sajab lund ja lörtsi

09:20

Raadiouudised (21.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo