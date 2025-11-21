Seaduse muudatused lubavad taas 15- kuni 17-aastastel 40 tundi nädalas tööd teha

Septembris jõustunud õppimiskohustus tõi endaga kaasa 15- kuni 17-aastaste noorte keelu kooli ajal täiskohaga tööd teha. Kolmapäeval riigikogus vastu võetud töölepinguseadus võtab selle keelu nüüd maha.

"Kuna koolikohustus läks 18. eluaastani, siis tol hetkel automaatselt läks nii, et töölepinguseaduses need noored ei oleks kooli kõrvalt tohtinud rohkem kui kaks-kolm tundi töötada. Nüüd me muutsime tagasi vana olukorra. Pärast põhikooli 15- kuni 17-aastased, kui nad tunnevad, et nad saavad, siis võivad pärast kooli või enne kooli võivad töötada kuni 40 tundi nädalas," lausus majandusminister Erkki Keldo (RE).

Töökeeld tekkis osaliselt tööõnnetuse tõttu, kus kõigile ootamatult noortele tööpiirangud tekkisid. Haridusminister ja Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et töötamise võimaldamine on mõistlik.

"Ma pean seda muutust õigeks, et me võimaldame. See ei ole ju kohustus töötada, vaid see on õigus töötada, aga noorel inimesel, kellel on õppimiskohustus, siis loomulikult prioriteediks jääb õppimiskohustuse täitmine," sõnas Kallas.

Ettevõtjad tervitavad olukorra tagasi muutmist.

"Ettevõtjad olid väga mures. Eriti just külalislahkuse sektor, kus tegelikult ju noorte töötamine ja esimesed töökogemused on vastaspooltele hästi vajalikud," ütles tööandjate keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp.

Lisaks on valitsusel ka plaanis leevendada muid alaealiste töötamisega seotud piiranguid, näiteks võimaldada neil alkoholi pakkuda. Vastav eelnõu võiks välja tulla lähinädalatel.