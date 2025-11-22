X!

Kelmid on tänavu Eesti inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit eurot

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politseile laekus neljapäeval teateid 44 telefoni- ja netikelmusest, millega peteti inimestelt välja ligi 900 000 eurot. Selle aasta jooksul on Eesti inimeste kontodelt varastatud ligi 23 miljonit eurot ja skeemid muutuvad üha kavalamaks.

Sel nädalal registreeriti üks suuremaid pettuse tõttu eraisiku saadud kahjudest. 70-aastane Harjumaa mees sattus investeerimispettuse ohvriks ja kaotas 650 000 eurot.

Palju rohkem petetakse tavaliselt raha välja telefonikõnede abil. Helistatakse mõne asutuse nimel: näiteks riigiasutused, kullerfirmad, Telia, Omniva, Elektrilevi. Petturid räägivad puhtas eesti keeles ja saavad väga erinevate lugude abil inimese sisestama oma PIN-koodi. Seejärel tuleb teine petukõne.

"Klassikaliselt helistab inimesele pangatöötaja, ütleb, et teid on petetud, ja sealt hakatakse ajama inimese emotsiooni üles, et ratsionaalsust alla tuua. Hästi oluline on kelmide kiirus, et inimene ei saaks mõelda ja pausi vahele teha," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) keskkriminaalpolitsei grupijuht Jaagup Toompuu.

PIN-2 koodid sisestavad ehmunud inimesed ise. Selle kõne jooksul teeb pettur inimese kontolt ülekandeid, sõlmib laenulepinguid. Eakatelt inimestelt petetakse välja ka sularaha või pangakaart, millele tullakse koju järele või lastakse see viia pakiautomaati.

Pettuste ohvriks ei lange juba ammu mitte ainult eakad, skeemid on läinud nii nutikaks, et ka firmade juhid ja muidu ettevaatlikud inimesed avastavad oma kontodelt tühjuse.

"Ma arvan, et võtmemeetod nendega võitlemiseks on teadlikkus. Mõistmine, et kui keegi helistab, kontakteerub, saadab e-kirja ja nad tahavad midagi, tahavad raha, ja see pole oodatud, pead sa peatuma ja mõtlema. Ühel õigel asutusel pole selle vastu midagi, kui sa ütled: aitäh teada andmast, ma lähen kontrollin, helistan politseisse, lähen asutusse kohale," lausus TalTechi küberturbe programmijuht Adrian Venables.

Pangad kasutavad monitoorimissüsteemi, mille abil saab sekkuda kahtlastesse tehingutesse ja pettuseid takistada.

"Vajadusel kontakteerume kliendiga. Aga on õige tihti olnud juhtusid, kus me lihtsalt ei pääse kliendini, sest klient räägib samal ajal petturiga. Siis me rakendame omavoli ja paneme kõik teed kohe kinni. Üheksa-kümne kuuga on meil juba takistatud seitsmekohaline number," ütles SEB turbekeskuse juht Kätlin Kukk.

Nii politsei kui ka pangad rõhutavad: mitte ükski asutus ei nõua teile helistades kunagi PIN-koode.

"Mida me näeme valdavas osas, ma arvan 90+ protsenti, on see, et kõik need kanded on kinnitatud kliendi poolt, kõik juurdepääsud on antud kliendi poolt," nentis Kukk.

Politsei kinnitab, et petturite tabamine on kõrge prioriteet.

"Helistajad on välismaalt organiseeritud, siin saame kätte esmajoones neid, kes seda raha transpordivad. Aga meie peamine eesmärk on kätte saada need inimesed, kes seda päriselt korraldavad. Aga seal on väga pikk rahvusvaheline koostöö," lausus Toompuu.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:42

Narva võimuliit ei taha anda riigile muuseumi vene kunsti kollektsiooni

18:39

Tallinna uue võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõpule jõudma

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:35

Kelmid on tänavu Eesti inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit eurot

18:25

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

12:18

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

09:29

USA Esindajatekoja liige Marjorie Greene astub pärast tüli Trumpiga tagasi

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

ilmateade

loe: sport

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

loe: kultuur

17:44

Suri sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

loe: eeter

16:15

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:51

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

Raadiouudised

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

21.11

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo