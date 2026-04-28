Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

Telefon. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Prokuratuur on nõustunud vabastama Ukraina kodanikust telefonikelmide võrgustiku ühe juhi, kui see tasub Eesti riigile 8,5 miljonit eurot, mis ületab kaugelt tema juhitud organisatsiooni Eesti elanikelt varastatud summat, kirjutas Eesti Ekspress.

Süüdistuse kohaselt alustas eelmise aasta lõpus Küprosel kinni peetud Artur Yermolayev telefonikelmustega hiljemalt juulis 2017 ning tema juhitud jõuk teenis aastatel 2019–2022 üle maailma toimunud pettustega ligi 100 miljonit eurot. Sellest 5,4 miljonit eurot peteti välja sadadelt Eesti inimestelt, aga ohvreid on ka Soomes, Leedus, Saksamaal, Kasahstanis ja mujal, kirjutas Eesti Ekspress teisipäeval.

Väljaande sõnul on Yermolayev sõlminud prokuratuuriga kokkuleppe, et maksab Eesti riigile 8,5 miljonit eurot. "See summa katab ära hinnangulise Eesti kannatanute kahju ja ka ületab seda," selgitas riigiprokurör Jürgen Hüva, lisades, et nii saaksid kõik Eesti kannatanud oma raha tagasi, ülejääk aga läheks riigile.

Kui Harju maakohus kokkuleppe kinnitab, mõistetaks Yermolayev süüdi kuritegeliku ühenduse juhtimises, ta saaks karistuseks viis aastat vangistust, kuid vabastataks juba kohtuotsuse kuulutamisel ning saadetaks kohe Eestist välja koos kümneaastase sissesõidukeeluga.

Maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERRile, et kohus otsustab neljapäeval, kas aktsepteerib kokkulepet - kui mitte, saadab ta selle prokuratuurile tagasi.

Ekspress selgitas, et praegune kokkulepe oleks Yermolayevile soodne, sest karistusseadustik näeb kuritegeliku ühenduse juhile ette 5–15 aastat vangistust ja võimaluse kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimiseks, kuid nii pääseks Yermolayev reaalselt ainult ligi viie kuu pikkuse vangistusega, mis ta praegu on ära istunud ja ülejäänud karistus oleks tingimisi viieaastase katseajaga.

Prokurör Hüva kinnitas, et erakordse kokkuleppe põhjuseks on Yermolayevi poolt Eesti riigile makstav summa - 8,5 miljonit eurot on juba kantud prokuratuuri deposiitkontole ja liigub otsuse jõustumisel riigikassasse.

Eesti Ekspressi uurimistöö tõi välja, et Yermolayev oli aastatel 2016–2017 Eestis tegutsenud Versobanki neljaliikmelise juhatuse liige ning alates 2018. aastast, kui Euroopa Keskpank tühistas Versobanki tegevusloa, panga nõukogu liige. Tema isa Vadym Iermolaiev on aga Ukraina multimiljonär ja oli Versobanki nõukogu esimees.

Toimetaja: Mait Ots

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

