Türi valla koalitsioonileping sai allkirjad varavalges
Esmaspäeva hommikul veel enne koitu allkirjastasid Türi valla koalitsioonilepingu valimisliit Koduvald Türi ja Reformierakond.
Türi valla koalitsiooni moodustasid valimised suurelt võitnud valimisliit Koduvald Türi, mida juhib praegune vallavanem Sulo Särkkinen ja Reformierakond riigikogu liikme Pipi-Liis Siemanniga eesotsas.
Koalitsioonis oldi ka varem, kuid kolmas osapool EKRE jäeti seekord valla juhtimisest kõrvale. Selleks kaotatakse ka abivallavanema koht.
Koduvald Türi sai valimistel kümme mandaati. Nimekirja parima tulemuse tegi Sulo Särkinen 347 häälega.
EKRE sai Türil neli, Reformierakond kaks ja valimisliit "Türi valla heaks" samuti kaks mandaati.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas kandideerides 76 häält, mis oli talle piisav volikogusse pääsemiseks.
