Türi valla koalitsioonileping sai allkirjad varavalges

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets sai Türi vallas kandideerides 76 häält, mis oli talle piisav volikogusse pääsemiseks.

EKRE sai Türil neli, Reformierakond kaks ja valimisliit "Türi valla heaks" samuti kaks mandaati.

Koalitsioonis oldi ka varem, kuid kolmas osapool EKRE jäeti seekord valla juhtimisest kõrvale. Selleks kaotatakse ka abivallavanema koht.

Türi valla koalitsiooni moodustasid valimised suurelt võitnud valimisliit Koduvald Türi, mida juhib praegune vallavanem Sulo Särkkinen ja Reformierakond riigikogu liikme Pipi-Liis Siemanniga eesotsas.

Esmaspäeva hommikul veel enne koitu allkirjastasid Türi valla koalitsioonilepingu valimisliit Koduvald Türi ja Reformierakond.

