Riigikohus näeb töövaidluste seaduste muutmise kavas põhiseaduse riivet

Majandusministeerium on muutmas seadusi, mis reguleerivad töövaidluste lahendamist. Riigikohus tõdes eelnõule antud tagasisides, et see ei haaku põhiseadusega, kus seisab, et õigust mõistab ainult kohus.

Töövaidluse lahendamiseks saab Eestis pöörduda kas tööinspektsiooni juures asuvasse töövaidluskomisjoni või kohtusse. Majandusministeeriumis on valminud seaduseelnõu eesmärgiga muuta vaidluste lahendamine komisjonis kiiremaks ja lihtsamaks. Näiteks juhitakse tähelepanu, et praegune seadus ei anna sageli töötajale muud võimalust kui kohtusse pöörduda.

Riigikohus aga tõdeb eelnõule antud arvamuses, et töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis riivab oluliselt põhiseadust. Täpsemalt paragrahvi 146, mis ütleb, et õigust mõistab ainult kohus.

"Tõesti teatud osapoolte arvates peaks Eestis vaidluse lahendama ainult kohus, aga teisest küljest meil on ju ka üürivaidluste lahendamise komisjon, tarbijavaidluste lahendamise komisjon, riigihangete vaidlustuskomisjon, ja me kõik oleme nõus, et need on vajalikud," kommenteeris majandusministeeriumi töösuhete ja töökeskkonna osakonna nõunik Johann Vootele Mäevere.

Sestap soovitab nõunik mõelda sellele, kas seaduses on mingisugused lüngad, kuna töövaidluskomisjonide ärakaotamist ei pea keegi mõeldavaks.

Riigikohus viitab analüüsile, mille järgi kopeerib töövaidluskomisjon kohtumenetlust selle erisusega, et õigust mõistavad komisjonide juhatajad, kes ei vasta kohtunikele esitatavatele nõuetele. Analüüsis tehti ettepanek moodustada näiteks eraldi töökohus. Mäevere hinnangul läheks see aga vastuollu käimasoleva kohtute optimeerimise plaaniga.

"Teatavasti meil on kohtud ka praegu väga ülekoormatud, pannakse pigem kohtumajasid kinni ja tõmmatakse tegevust koomale, efektiivistatakse. Mulle tundub pigem, et kohtud liiguvad oma reformiga vastassuunas," lausus Mäevere.

Nõuniku sõnul on töövaidluskomisjon mõeldud siiski selleks, et tagada inimestele kiire, õiglane ja taskukohane lahendus.

Veel argumenteerib riigikohus, et eelnõuga kavandatavate muudatuste tagajärjel sarnaneb menetlus töövaidluskomisjonis veelgi enam kohtumenetlusele. Samuti ei taga eelnõu, et komisjonis oleks töövaidluse menetlemine lihtsam kui kohtus.

Mäevere märkis, et kindlasti on kavas riigikohtu arvamust analüüsida, kuid seadusemuudatusega minnakse siiski edasi.

"Nii palju, kui on juriste, nii palju on ka arvamusi. Tegemist on sellise kõrvalise teemaga, mis juristidel aeg-ajalt on tekkinud juba aastaid, aga praeguse konkreetse eelnõuga me lahendame pigem konkreetseid küsimusi töövaidluskomisjonide menetluses," ütles Mäevere.

Mäevere hinnangul võiks tulevikus kaaluda, kuidas edaspidi muuta seadusi nii, et põhiseaduse riivest selliseid küsimusi ei tekiks.