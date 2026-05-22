Bolt: platvormitöö eelnõuga meie jaoks väga midagi ei muutu

Majandusministeerium sai valmis platvormitöö eelnõu, mis peaks parandama kullerite ja äpitaksojuhtide töötingimusi. Bolti sõnul eelnõu seaduseks saadeks nende jaoks aga väga midagi ei muutu.

Majandusministeerium saatis huvirühmadele seaduseelnõu, millega soovib muuta kogu platvormitöö korralduse senisest läbipaistvamaks ja selgemaks.

Ministeerium soovib niiviisi võtta miinimummahus üle direktiivi, mille üle veel paar aastat tagasi käisid Euroopa Liidus tulised vaidlused. Väljaanne Euractiv https://www.err.ee/1609322541/euractiv-bolt-uritas-mkm-i-kaudu-teha-euroopas-joulist-lobitood kajastas näiteks, kuidas Bolt tegi agressiivset lobitööd ning kirjutas ühel hetkel valmis isegi Eesti valitsuse seisukoha tööversiooni, et Eesti oleks direktiivile vastu.

Eelnõu siht on tagada, et platvormidel nagu Bolt, Wolt, Forus või Uber tehakse tööd õige lepingu alusel.

Töötaja ja tööandja vaheliste vaidluste korral hakkaks kehtima niinimetatud ümberpööratud tõendamiskoormus. Näiteks kui inimene teeb tööd mõne platvormi heaks, aga ettevõte ei taha anda töölepingut ja ütleb, et inimene on iseseisev teenuseosutaja, siis lasub peamine tõendamiskohustus ettevõttel.

"Oletame, et platvormitöö tegija leiab, et ta peaks olema töölepinguline töötaja ning otsustab minna töövaidluskomisjoni ja esitada faktid. Näiteks, et ta ei saa ise endale tasu määrata või et platvorm jaotab tööülesanded, kontrollib või rakendab sanktsioone, siis eeldatakse, et ta on töötaja. Kui platvorm sellega ei nõustu, siis peab platvorm ise tulema ja aktiivselt vastupidist tõendama – et tegemist on näiteks iseseisva teenusepakkujaga," selgitas ERR-ile majandusministeeriumi nõunik Johann Vootele Mäevere.

Mäevere ütles, et väga keeruline on ennustada, kui paljud äpikullerid või äpitaksojuhid võiksid nüüd töölepingu saada.

Esiteks peavad inimesed seda ise soovima, teiseks sõltub iga juhtum kohtute ja töövaidluskomisjonide otsustest. Pigem eeldab ministeerium, et eelnõu Wolti ja Bolti laadsete platvormide ärimudeleid siiski väga ei mõjuta.

"Kui tõesti näiteks enamik platvormitöö tegijaid Eestis otsustab – ütleme, et kõik Bolti taksojuhid –, et nüüd nad soovivad töölepingut ja kui on näiteks mingi meeletu ühishagi ja selle tulemusel peaks kohus otsustama, et kõik need taksojuhid on töölepingulised töötajad, siis kindlasti oleks sellel oluline mõju Boltile. Aga väga raske on ette näha, kas selline stsenaarium on reaalne või mitte," ütles Mäevere.

Bolti Baltikumi poliitika juht Sirli Heinsoo ütles, et nende platvormil ei toimeta praegu mitte keegi töölepinguga.

"Kõik on kas ettevõtluskonto alt, osaühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad, ehk siis nad on ikkagi meie partnerid. Nad on sisuliselt meie äripartnerid ja kasutavad platvormi, et oma äri paremini pakkuda ning kliente leida," selgitas Heinsoo.

Ka Heinsoo rääkis, et kooskõlastusele saadetud eelnõuga nende jaoks ka midagi põhimõttelist ei muutu. Ta märkis, et juba praegu on seaduses, et töösuhet ei eeldata, kui töötegija on vaba iseseisvalt valima oma töö tegemise aega, kohta ja viisi

"Kuna praegusel hetkel seaduseelnõu viitab kehtivale töölepinguseadusele, siis sellest vaatest ei muutu meile teadaolevalt mitte midagi," ütles ta.

