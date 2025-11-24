Kikepera looduskaitsealal algab kuivenduskraavide sulgemine

Kikepera looduskaitsealal algavad taastamistööd, mis kestavad kuni 2026. aasta oktoobrini. Tööde peamine tegevus on metsadesse rajatud kuivenduskraavide sulgemine, teatas Eestimaa Looduse Fond.

Töid veavad eest Eestimaa Looduse Fond, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Tartu Ülikool.

Taastamistöid tehakse riigile kuuluval kaitsealusel maal, mõjuala suurus on ca 3114 hektarit. Eramaid taastamistööd ei mõjuta, seisab teates.

"Tööde eesmärk on luua tingimused loodusliku veerežiimi taastumiseks ja märgade metsade seisundi paranemiseks. Aastakümnete jooksul rajatud kuivendussüsteemid on oluliselt kahjustanud märgade metsade looduslikku seisundit. Kraavid kiirendavad vee äravoolu, mis viib turba lagunemiseni ja sooelupaikade kadumiseni," seisab teates.

Tööde peamine tegevus on kaitseala metsadesse rajatud kuivenduskraavide sulgemine – kraavivallide tagasitõstmise, pinnase täitmise ja pinnaspaisudega suletakse kraave kokku 143 kilomeetri pikkusel lõigul.

Tööd algavad trassiraietega, et tagada juurdepääs kraavide sulgemiseks. Raiutud puit tuuakse osaliselt välja.

Lisaks on plaanis juhtida Mõrdepera oja 196-meetrisel lõigul oma vanasse voolusängi. Täiendavalt on kavas kaitseala keskel asuva metsaonni ja puhkekoha renoveerimine.

Taastamistööde maksumus on ca 600 000 eurot. Tööd on osa rahvusvahelisest WaterLANDs projektist ja seda rahastab Euroopa Liidu Horizon 2020 uuringute ja innovatsiooni programm. Taastamistööde teostaja on Hanso MK OÜ, kes leiti riigihankega.

Tööde tegemisel lähtutakse 2018. aastal kinnitatud Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskavast ja Kikepera looduskaitseala ja Soomaa rahvuspargi veerežiimi taastamiskavast. Töid tehakse vastavalt Kobras OÜ koostatud projektile, mis on kooskõlastatud keskkonnaameti, maa- ja ruumiameti ning RMK-ga ning tutvustatud avalikel koosolekutel ja Saarde valla esindajatele. Mõrdepera oja soodi avamise projekt on hetkel kooskõlastamisel maa- ja ruumiametis.

"Elanike soovile vastu tulles analüüsis keskkonnaagentuur ka taastamistööde mõju üleujutustele ja leidis, et taastamine ei suurenda piirkonnas üleujutusriski," seisab teates.

Taastamistöid ei tehta peamisel pesitsusajal, milleks on 15.03–31.07. Lisaks rakenduvad täiendavad piirangud metsise mängu aladel ja must-toonekure püsielupaigas.