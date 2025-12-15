Britta Retel: Kikepera juhtum toob päevavalgele ohtliku topeltstandardi

Kikepera looduskaitseala metsainventuur näitab, et veerežiimi muutmist vajaks vaid kuus ala 450-st. Ometi kavandatakse mõjutada kümneid kordi suuremat pindala. Ka loodusega seotud tegevuste kavandamisel peab riik järgima enda seatud reegleid, looduskaitse ei saa toimida topeltstandardi alusel, kirjutab Britta Retel.

Kikepera looduskaitseala üle vallandunud vaidlus ei ole pelgalt kahe osapoole kokkupõrge. Looduse taastamisel peab arvestama õigusraamistlikuga ning eeskätt maaomanike õigustega. Nüüdseks on viimased sunnitud pöörduma kohtusse, et peatada õigusvastane 70-aastaste liigirikaste metsade uputamine "looduskaitse" sildi all.

Metsakinnistu omanikud HMG Invest ja Holding OÜ said ka esmase edu. Kohus peatas kõik tööd esialgse õiguskaitse korras, kuid küsimused keskkonnaeesmärkide saavutamise viisist jäävad.

Sama lugu erinevas kohas

Kikepera juhtum pole sugugi esimene omataoline. Maarjapeakse "taastamistööde" tulemus on kõigile näha: kuivanud puud, hävinud elupaigad ja pöördumatult muutunud ökosüsteem.

Nüüd seisab Kikepera sama stsenaariumi ees. Kraavide sulgemine ning vee taseme tõstmine ei puuduta vaid üht konkreetset tööala, sest teadupärast veerežiim ei tunne krundipiire. Toon paralleeli kuumutamise ja külmutamise näite varal: poti ühte serva ei saa panna tuld ja teise jääd ning loota, et see nii ka hoiab. Nii pole võimalik ka muuta ümbruskonnas paljude alade veerežiimi ulatuslikult nii, et naaberkrundi veerežiim ei muutuks. Kui ulatuslikult veerežiimi muudetakse, muutub kogu ümbritsev keskkond.

Kui tegevus oleks käsitletav paisutamisena, milleks loetakse veetaseme tõstmist rohkem kui 30 cm, siis oleks vaja iga maaomaniku kirjalikku nõusolekut, kelle maa niiskusrežiimi mõjutatakse.

"Sellisel viisil looduse taastamine pole ka kooskõlas Euroopa Liidu looduse taastamise määrusega."

Ometi pole kaebajaid mitte ainult kaasatud, vaid neid pole isegi teavitatud. Nõusolekut pole, olgugi et nende kinnistud asuvad vahetult taastatava ala ääres ning on ühendatud maaparandussüsteemiga, mida plaanitakse ümber kujundada. Sellisel viisil looduse taastamine pole ka kooskõlas Euroopa Liidu looduse taastamise määrusega, mis nõuab, et taastamisega seotud kavad valmivad avatud ja läbipaistval viisil. Maaomanikke ja kogukonda ei tohi ignoreerida.

Seadused on selged, kuid neid lihtsalt ei järgita

Juhtumi puhul näib probleemide loetelu olevat pikem kui tööde plaan ise. Alustades omandiõiguse rikkumisega, sest töid tehakse eramaal ilma omanike nõusolekuta. Samuti on eksitud Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirja vastu, mis keelab veerežiimi muutmise piiranguvööndis, aga ometi plaanitakse seda teha.

Töid alustati ehitusprojekti alusel, aga puudub ehitusluba, mida nõuab maaparandussüsteemi rekonstrueerimine (sh kraavide sulgemine). Samuti ei ole hinnatud keskkonnamõjusid, mida nõuab seadus ja mille kohustuse eiramine on vastuolus väljakujunenud kohtupraktikaga.

Olulist keskkonnamõju tuleb hinnata. Keskkonnamõju on oluline, kui see põhjustab keskkonnas pöördumatuid muudatusi. Oluline ja pöördumatu mõju on antud juhul ilmselge, sest muudetakse pöördumatult väljakujunenud keskkonda Pärnu linna suurusel territooriumil (umbes 35 km² ehk 3500 hektarit).

Kas looduse taastamine saab toimuda seda hävitades?

Euroopa Liidu looduse taastamise määruse eesmärgiks on elupaigatüüpide taastamine, aga samas tuleb ära hoida ka teatud elupaigatüüpide halvenemine. Kikepera looduskaitseala metsadest kuulub selliste elupaigatüüpide hulka 238 olemasolevat ala 450-st ja lisaks on 83 ala selliseks kujunemas.

Veerežiimi tõstmine võib paberil tunduda rohepöördeline lahendus ja märgalade taastamine on iseenesest kahtlemata oluline. Looduskaitsealadel kasvavad erinevat tüüpi metsad, millest osa vajab kaitset just oma praeguses väljakujunenud olekus. Kikepera looduskaitseala metsainventuur näitab, et veerežiimi muutmist vajaks vaid kuus ala 450-st. Ometi kavandatakse mõjutada kümneid kordi suuremat pindala.

Vaidluse raames tuleks vastata küsimusele, mis on tasakaalukas looduskaitse ning kuidas seda saavutada. Keelatud peaks olid ühekülgsed ja kiirustades valminud projektid, mis on pöördumatute mõjudega. Keelatud peaksid olema eksperimendilaadsed projektid, mille reaalsed mõjud võivad olla pöördumatud. Samuti peab ka loodusega seotud tegevuste kavandamisel riik järgima enda seatud reegleid. Looduskaitse ei saa toimida topeltstandardi alusel.

Britta Retel esindab Kikepera vaidluses maaomanikke.