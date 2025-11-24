Eesti kutsus Lõuna-Korea sõjatööstusettevõtet riiki oma tootmist rajama

Eesti on Lõuna-Korea ettevõttelt Hanwha Defence tellinud umbes 120 miljoni euro eest liikursuurtükke, tulemas on ka leping mitmikraketisüsteemide tarnimiseks. Kuna korealastelt saavad samasuguseid relvasüsteeme ka lähiriigid, on arutlusel ettevõte tootmise toomine Eestisse.

"Olen välja pakkunud Hanwha korporatsioonile – arvestades, et Eesti on hea sadamavõrgustikuga ja enamvähem keskel, kui me vaatame Poolat, Soomet ja Norrat, siis nad võiksid ka kaaluda ühe sellise teenindus-varuosakeskuse rajamist siia Eestisse," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) teatel on seda ka arutatud, kuid lähiriigid on läbirääkimistes Eestist ette jõudnud.

"Suures plaanis on see ikkagi elutsükli haldus, hooldus ning sealt me oleme tuvastanud teatud komponente, mida lähiriikides ei tehta ja mida oleks mõistlik hakata tegema. Ja sellele oleks huvi ka lähiriikidest," sõnas RKIK-i lahinguplatvormide kategooria juht Janari Kasemets.

Eesti otsib laskemoonatootjaid kaitsetööstusparki. Ka seda on korealastega arutatud seoses Chunmoo raketisüsteemide võimaliku soetamisega Lõuna-Koreast, märkis Kasemets. "Ettevõte on pakkunud erinevaid variante, mida tööstuse kaasamisega seoses teha. Sealhulgas on ka laskemoona tootmine."

Eesti sõlmis kuu aega tagasi kaitsekoostöö leppe Lõuna-Korea riigiga mitmikraketiheitjate ostmiseks. Korea raketid soetab ka Poola. Otsus sündis, kui ilmnes, et ameeriklased polnud valmis tarnima HIMARS-eid piisavalt kiiresti.