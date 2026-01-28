X!

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

Välismaa
Norra soetab Lõuna-Korea mitmikraketiheitjaid Chunmoo.
Norra soetab Lõuna-Korea mitmikraketiheitjaid Chunmoo. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / KIM HONG-JI
Välismaa

Norra parlament kiitis teisipäeval heaks 20 miljardi Norra krooni ehk umbes kaks miljardit dollarit maksva plaani kaugmaa-suurtükiväe hankimiseks, et suurendada heidutust Venemaa vastu Arktikas, kus kahel riigil on ühine piir.

Euroopa riigid on asunud suurendama oma kaitsekulutusi, mille taga on ühelt poolt Ukrainas jätkuv sõda, teiselt poolt aga USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni surve.

"Relvad, mis võivad ulatuda kaugele vaenlase tagalasse, on tänapäeva sõjapidamises otsustav [võime]," ütles Norra opositsiooniliste konservatiivide kaitsepoliitika ekspert Peter Frölich parlamendile.

Norra päevaleht Aftenposten teatas mõne päeva eest, et valitsus on välja valinud Lõuna-Korea tootja Hanwha Aerospace'i Chunmoo suurtükiväesüsteemi, eelistades seda USA Lockheed Martinile.

Parlament kiitiski teisipäeval selle heaks, kuigi väike hulk saadikuid soovinuks panustada mõnele Euroopa tootjale. Nende sõnul peaks Põhjamaad olema eeskujuks ja aitama välja töötada Euroopa raketi-alternatiivi, kuid valitsus lükkas selle kui liiga aeganõudva ja kuluka tagasi.

Chunmoo pikamaarakettide lennu-ulatus on umbes 500 kilomeetrit ja neid on kirjeldatud kui Norra uut "superrelva".

Ka Eesti ostab samalt Lõuna-Korea tootjalt kuus raketisüsteemi ja need peaksid kohale jõudma kahe aasta pärast. Leping maksumusega umbes 290 miljonit eurot sõlmiti läinud aasta detsembris.

Norras on plaanis need kasutusele võtta 2029. aastast.

Küll aga sõlmis Hanwha Aerospace eelmisel aastal Poola kaitsefirmaga WB Electronics lepingu ühisettevõtte loomiseks, mis toodaks Poolas rakette, sealhulgas Chunmoo raketiväe jaoks, tagades tootmise Euroopa pinnal.

Norra parlament nõustus ka kahekordistama kulutusi uute allveelaevade ostmiseks ligi 98,5 miljardi Norra kroonini (8,5 miljardi euroni). See tähendab, et nelja allveelaeva asemel soetatakse kuus.

Norra kulutas 2024. aastal kaitsele hinnanguliselt 2,2 protsenti oma sisemajanduse koguproduktuist (SKP). NATO nõutava viie protsendi eesmärgini jõutakse tõenäoliselt millalgi pärast 2030. aastat.

Norra on ainus riik Euroopas, mis suudab rahastada suurenenud sõjalisi kulutusi ilma juurde laenamata, kuna tema käsutuses on maailma suurim, ligi kahe triljoni dollari suurune riiklik investeerimisfond.

Samal ajal kui parlament hääletas raketisüsteemi üle, seisis kroonprintsess Ingrid Alexandra koos Norra sõduritega Finnmarkis Venemaa piiri lähedal, andes sellega sümboolse signaali. See, et tulevane kuninganna läheb piirile ja laseb end seal pildistada, on selge märk, et see maa-ala on Norra, ütlesid vaatlejad.
Norra on alustanud ka piiril Venemaaga piiritaristu tugevdamise töid.

Juunis käis kuningas Harald Barentsi meres Bjørnøyas, mis on osa Teravmägede (Svalbardi) saarestikust ja ka seda visiiti toodi esile kui olulist Norra suveräänsuse deklareerimist turbulentsel ajal. See pidi saatma signaaali nii Venemaale kui USA-le, et Teravmäed on Norra territooriumi lahutamatu osa," ütles Norra Kaitseülikooli professor Tormod Heier.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

suur spordipidu

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:54

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

09:42

Anneli Pärlin: mida võiks Eesti õppida Taani poliitikast

09:34

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

09:31

Televisiooni sünnist möödus sada aastat

09:29

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

09:27

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

09:26

Leino Rei: laps kultuuri ja hariduse sillal

09:25

Raadiouudised (28.01.2026 09:00:00)

09:25

Tähtedevahelises tolmus võib tekkida peptiide

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

27.01

Galerii: Taani kuningas ja kuninganna riigivisiidil Eestis Uuendatud

26.01

Perearstide sõnul ei ole enam võimalik saada tasuta psühhiaatrilist abi

27.01

Omavalitsused võivad bioprügi kompostijatelt fototõestust nõuda

26.01

Venemaal Murmanskis varises kokku nõukogudeaegne elektrivõrk

27.01

Tallinna Pirita sild läheb järgmisel aastal remonti

27.01

Kaljulaid presidendiks pürgimisest: poliitikud ütlevad, et olen tüütu

27.01

Suur tabel: 2025. aasta müüduim raamat oli Katariina Libe "Minu kallis tervis"

26.01

Politico: Kallas nimetas eraviisilises vestluses von der Leyenit diktaatoriks

27.01

Helsingi kesklinna ja Vantaa lennujaama vahele kavandatakse 24-kilomeetrist tunnelit

27.01

"Impulss": kuidas eakatest aiandushuvilistest narkokurjategijad said

ilmateade

loe: sport

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

08:13

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

loe: kultuur

27.01

VAT teatri uus lavastus keskendub perele pärast lapse autismidiagnoosi

27.01

Lätis esineb mai lõpus Jack White

27.01

Keelesäuts. Ilma ilmast rääkimata ilma ei tee

27.01

"Üks võitlus teie järel" kogus 14 Briti filmiauhindade nominatsiooni

loe: eeter

09:54

Koit Toome: Tallinnas ja Tartus pole enam klubisid, kus bändiga esineda

27.01

Pandimaja juht: maksame kuldehete eest rohkem, et väärt ehted säiliksid

27.01

Kalaranna talisupleja: vees olles tuleb keskenduda hingamisele

27.01

Unistuste bändi valiti klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu

Raadiouudised

27.01

Päevakaja (27.01.2026 18:00:00)

27.01

Loomingu Raamatukogu avaldab sel aastal nelja Eesti autori uudisteosed

27.01

Suured telekommunikatsiooniettevõtted tõstavad teenuste hindu

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 15:00:00)

27.01

Raadiouudised (27.01.2026 12:00:00)

27.01

NATO peasekretär kahtleb Euroopa kaitsevõimes Ameerika Ühendriikideta

27.01

Täienev metsaseadus hõlmab fikseerimata küpsusvanusega puuistandikke

27.01

Ilm läheb veidi külmemaks

27.01

Tallinn loobub rattateest Liivalaia tänavale

27.01

Ilm on täna olulise sajuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo