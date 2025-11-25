Konkurentsiamet tegi Eleringile ettekirjutuse

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval Elering AS-ile ettekirjutuse, kuna ettevõtja on piiranud elektriturul kasutatavate riskimaandusinstrumentide kasutamist viisil, mis ei vasta Euroopa Liidu kehtivatele reeglitele.

Riskimaandusinstrumentide – antud juhul pikaajaliste ülekandeõiguste – eesmärk on võimaldada turuosalistel vähendada piirkondlike hinnaerinevustega seotud riske Eesti–Läti pakkumispiirkonna piiril. Nende piiramine peab olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, teatas konkurentsiamet.

Ameti hinnangul on Elering neid instrumente piiranud põhjendamatult, tuginedes elektrisüsteemi normaalseisundi säilitamise vajadusele, kuigi piiramine sellise põhjenduse alusel ei ole EL-i reeglite kohaselt lubatud.

Amet on juhtinud Eleringi tähelepanu probleemile ka varem, kuid ettevõtja jätkas piiramist sama klausli alusel.

Ettekirjutusega kohustab konkurentsiamet Eleringi viima oma tegevuse kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega. Ettekirjutus tuleb täita hiljemalt 1. detsembriks.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades ning tõkestab ebaausaid kaubandustavasid põllumajandustoodete ja toidu tarneahelas.