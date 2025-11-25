X!

Pärnu linn valmistab ette Kesklinna silla remonti

Pärnu Kesklinna sild.
Pärnu Kesklinna sild. Autor/allikas: ERR
Pärnu linnavalitsus kavandab Kesklinna silla rekonstrueerimist ning on välja kuulutanud silla projekteerimishanke.

Pärnu Kesklinna sild on halvas seisus ja selle renoveerimisvajadus on teada aastaid. Nüüd on Pärnu linnavalitsus välja kuulutanud Kesklinna silla ja selle mahasõitude projekteerimishanke.

"Tahame saada kaks eelprojekti. Ühe eelprojekti raames peaks olema sild lahendatud selliselt, et sild ei ole lahtikäiv ja teine variant on, et sild oleks keskelt lahti käiv, nii nagu ta ajalooliselt esimese silla puhul oli," rääkis Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht Uno Kask.

Lisaks peab projekteerija välja selgitada mõlema variandi eeldatava maksumuse, millest lähtuvalt tehakse hiljem otsus, kas tuleb lahtikäiv sild või mitte.

Kase sõnul jäävad silla sambad alles, kuid kõik muu lammutatakse ja ehitatakse uus. Kase sõnul jääb sillal mõlemas suunas alles üks sõidurada ja mõlemale poole ka kergliiklejate ala, mida võimalusel laiendatakse.

Kui varem oli linnavalitsusel plaan hakata kesklinna silda rekonstrueerima järgmisel aastal, siis Uno Kase sõnul pole see praeguse tempoga realistlik. 

"Ma arvan, et reaalne, et see sild läheks rekonstrueerimisele, on aasta 2027. Sellepärast, et projekteerimine on juba pea üksteist kuud. 2026. aasta lõpus peaks projekt valmis olema ja siis saaks juba minna edasi ehitushankega," rääkis linnavalitsuse esindaja.

Kask ei osanud praegu prognoosida, kui kalliks silla rekonstrueerimine kujuneb. Pärnu linna eelarvestrateegias on järgneval kahel aastal silla projekteerimisele ja renoveerimisele kavandatud seitse miljonit eurot.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

