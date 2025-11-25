Otse kell 13: selguvad aasta kodanik ja kodanikupäeva aumärgi saajad

Siseministeerium tähistab teisipäeval kodanikupäeva tänuüritusega, kus siseminister Igor Taro annab üle nii aasta kodaniku tiitli kui ka kodanikupäeva aumärgid. ERR-i portaal vahendab sündmust otseülekandes algusega kell 13.

Tänavused kodanikupäeva aumärgid antakse kokku 15 pühendunud ja algatusvõimelisele inimesele, kes annavad olulise panuse elu edendamisse eri paigus üle Eesti.

Aasta kodanikuks valitakse üks silmapaistev inimene, kelle tegevus ja hoiakud on mõjutanud ühiskonna arengut, pakkunud eeskuju ning aidanud esile tõsta kodanikuks olemise tähendust ja väärtust.