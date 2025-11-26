Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

Esmaspäeval teatas siseministeeriumi varade asekantsler Krista Aas Reisieksperdile, kellega neil kehtis alates 2023. aasta juuni lõpust raamleping reisikorraldusteenuse tellimiseks, et ettevõte on lepingut rikkunud.

Aas tõi põhjenduseks, et Reisiekspert on politsei- ja piirivalveametile (PPA) edastanud korduvalt valeandmeid vahendatava teenuse sisseostuhinna kohta: reisibüroo edastatud pakkumistes on näidatud kõrgemat hinda, kui teenusepakkujad oma kodulehel näitavad.

Väite tõestuseks tõi Aas mitmeid näiteid. Näiteks soovis tellija majutuse ja toitlustuse pakkumist SA Tehvandi spordikeskuses Käärikul. Reisieksperdi tehtud pakkumises oli ühe maja hinnaks 470 eurot öö kohta, samas kui veebilehel pakuti sama maja 420 euroga. Lisaks oli ka toit reisifirma pakkumises kallim, kui oli ettevõtte veebilehel välja toodud.

Kui PPA Tehvandi spordikeskusega ühendust võttis, tuli ilmsiks, et reisikorraldaja oli spordikeskuselt saanud soodsama pakkumise, kuid Reisiekspert oli edastanud tellijale muudetud hindadega pakkumise.

Teisel juhul esitas reisibüroo Endla talus motivatsiooniürituse korraldamiseks hinnapakkumise maksumusega 9942 eurot ilma käibemaksuta, samas kui talu oli tegelikult teinud hinnapakkumise 9112 eurole.

Selle aasta oktoobris päris siseministeerium Reisieksperdilt aru, miks on ettevõte lisaks lepingus ette nähtud 0,01-protsendilisele teenustasule ka sisseostuhinda tegelikust kõrgemana näidanud, mispeale ettevõte Aasa sõnul möönis, et rikkumised on tõesti aset leidnud.

Samas teatas ettevõtte esindaja siseministeeriumile, et sellega ei tekitatud tellijale kahju ja ühtlasi on tema hinnangul tegu hübriidlepinguga, mille tingimusi hankija ühekülgselt ja kitsendavalt tõlgendab.

Reisieksperdi juhatuse liige ja konverentsivaldkonna juht Kadri Jõerüüt kinnitas ERR-ile, et nemad endal süüd ei näe.

"Siseministeerium on asunud pooltevahelist lepingut, milline on antud valdkonnas standardleping, tõlgendama seadusvastaselt ning ilmselgelt ebamõistlikult. Reisiekspert on osutanud parimat võimalikku teenust turutingimustel. Hetkel Reisiekspert kaalub koos oma lepinguliste esindajatega kohtusse pöördumist," sõnas Jõerüüt.

Krista Aas tõi välja, et kui ettevõte näitab pakkumise sisseostuhindu tegelikust kõrgemana, saab ta ka suuremat teenustasu, kui lepingus paika pandud protsent.

"Rõhutame, et Reisieksperdi Aktsiaselts osutus riigihanke tulemusel lepingus täitjaks 1 seetõttu, et tema riigihanke pakkumuses pakutud teenustasu protsent oli madalaim," tõdes Aas.

Ta lisas, et lepingu kohaselt sisaldab teenustasu juba kõiki reisibüroo kulusid ning ettevõte pidanuks edastama tellijale sisseostuhinnaga pakkumised. Kuna siseministeeriumi hinnangul on tegu olulise rikkumisega, siis võlaõigusseaduse kohaselt on neil õigus öelda leping üles ilma lisatähtaega andmata.

"Tulenevalt eeltoodust ja asjaolust, et Reisieksperdi Aktsiaselts on oma lepingust tulenevaid kohustusi korduvalt ja oluliselt rikkunud, ei saa siseministeerium tulenevalt mõistlikkuse põhimõttest eeldada lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni," tõdes Aas.