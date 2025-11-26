Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi tähtaja kaks kuud edasi

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi. Narva soojavarustuse hanke tähtaegu on varemgi muudetud ja linnavõim muretseb, et Narva uus katlamaja ei pruugi enam lubatud ajaks valmis saada.

Narva praegune kaugküttelahendus on tarbijale koormavalt kallis. Eesti suuruselt kolmandat linna köetakse peamiselt maagaasiga, sest põlevkivijaama jääksoojust saab rohepöörde tõttu üha vähem kasutada.

Uue ja odavama küttelahenduse vajadusest on räägitud aastaid, kuid konkurss kuulutati välja alles käesoleva aasta septembris. Küttefirmade pakkumised pidid laekuma tuleval nädalal, kuid võrguettevõte otsustas tähtaja kahe kuu võrra edasi lükata.

Narva soojusvõrgu juhatuse liikme Pavel Rušeljuki sõnul palusid osalejad lisaaega, sest Narvale sobiva ja äriliselt toimiva küttelahenduse leidmine osutus arvatust keerukamaks. Suurimaks katsumuseks kujunes elanikele pakutava toasooja hind, mis tuleb mitmeks aastaks ette prognoosida.

"Konkursi ehitusperiood on kolm aastat ja esimeseks kolmeks aastaks on tariif fikseeritud. Energeetikas on investeeringud nii kallid, põhjalikku analüüsi on vaja teha," lausus Rušeljuk.

Narva linnavõim kinnitab, et saab selle uudise peale väljendada vaid pahameelt ja solidaarsust kopsakaid küttearveid maksvate elanikega.

"Konkurss pidi algama 1. aprillil, siis lükati 1. juunile, siis 1. septembrile. Nüüd siis tähtaeg 1. detsembrilt 2. veebruarile. Sisuliselt oleme me praegu saanud sellise aastase venimise ja mida sellest Narva inimesed arvavad, seda me kuuleme väga eredalt siis, kui saabuvad detsembri alguses arved novembrikuu eest. See ei ole nali Narva jaoks. Kui algus lükkub edasi, siis elu näitab, et tavaliselt lükkub ka lõpp edasi," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Narva soojusvõrk lubab, et uue katlamaja käikulaskmise tähtaeg 2028. aasta detsember jääb püsima, sest uut katlamaja on võimalik ka kahe aastaga ehitada.