Eesti loodab taastada Kasahstani teravilja transiidi

Majandus
Muuga sadam.
Muuga sadam. Autor/allikas: Tallinna Sadam
Majandus

Üle kümne aasta on Muuga sadamas suur viljalaev, mis ekspordib korraga 75 000 tonni Eesti põllumeestelt kokku ostetud söödanisu. Vilja hind on praegu madal, mistõttu soovib Hispaania seda söödaviljaks osta. Eesti vili aga annab teraviljaterminalile tööd vähe, lootus on Kasahstani teravilja transiidi taastamisel.

Muuga viljaterminalis on laev, kuhu laaditakse peale 75 000 tonni Eesti nisu, viimati käis nii suur laev siin terminalis üle 10 aasta tagasi.

"See on Eesti vili, Baltic Agro poolt Eesti põllumeestelt kokku ostetud ja läheb Hispaaniasse. Ega nii suurte laevade kokkupanek, et seda suurt numbrit saada ei ole alati nagu eesmärk omaette, ehk tal peab alati mingisugune rahaline mõte olema, seekord need asjad lihtsalt kokku juhtusid," ütles Baltic Agro viljakaubanduse juhi Timo Sildvee.

Sildvee sõnul jäi tänavune alla keskmise kvaliteediga viljasaak Eestis keskmisele tasemele.

Pae Farmeri juht Alo Vahtmäe sõnul jääb nende ettevõte vaatamata sademete rohkusele viljasaagiaga rahule.

"Meil on pigem küll sellised põuakartlikud mullad ja on palju paekivi. Paekivil on selline omadus, et kui see vesi sinna tuleb, siis see vesi läheb sealt ilusti läbi ja ta ei jää mulla pinnale ja ta ei riku ära saaki," rääkis Vahtmäe.

Küll aga kukkus vilja hind vabaturul Vahtmäe sõnul 10 aasta tagusele ajale.

"Aastatel 2015, 2016 oli tegelikult vilja hind sama. Aga mis olid sisendid siis ja mis on sisend nüüd, siis seal on väga suur lahknevus," märkis ta.

Timo Sildvee ütles, et enne hooaega olid võimalused, mida sai fikseerida ja hinnad olid kõrgemad. "Aga kuna vilja on tulnud palju maailmas, siis hinnad on ikkagi alla läinud. Ja täna, miks me sinna Hispaaniasse saame minna, nende jaoks on see odav, nemad kasutavad pigem meie kandist ostetavat söödanisu, kui võib-olla muud päritolu maisi," lausus Sildvee.

Eesti viljaga Muuga Grain Teminaal ehk MGT-le täiskoormust ei saavuta. Terminali ekspordi jõudlus on 2,5 miljonit tonni vilja aastas, kuid tänavu viib terminal välja kõigest kuni 300 000 tonni. Lootus on Kasahstani viljatransiidi taastamisel läbi Muuga sadama, milles leppisid hiljuti kokku Eesti ja Kasahstani presidendid.

"Me oleme kindlad, et Eesti valitsuse toetusel on see projekt täiesti reaalne. Kõige tähtsam, et see toetus säiliks. MGT on omaltpoolt täiesti valmis suurte mahtude vastuvõtuks ja asub tööle kohe, kui logistika saab valmis," ütles MTG juhatuse liige Jan Lipinski.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

