X!

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

Eesti
Lastekodu tänava rekonstrueerimine 30.10.2025
Lastekodu tänava rekonstrueerimine 30.10.2025 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Äsja lõppes Tallinna kesklinnas üle aasta kestnud Lastekodu tänava remont, kuid linnal on ohtralt etteheiteid tänavat remontinud ettevõttele. Ehitusfirma kinnitusel on aga enamik puuduseid praeguseks likvideeritud või saavad peagi parandatud.

"Meil on tõsiseid etteheiteid töövõtjale. Tähtaeg oli eelmise nädala lõpul. Kahjuks oleme pidanud tuvastama, et väga palju on seal puuduseid, mille osas esitame töövõtjale pretensioonid ja puuduste likvideerimise," rääkis linna keskkonna- ja kommunaalameti teenistuse juht Elari Udam.

Lastekodu tänava ehitustöid teostas AS TREF Nord ja Magma AS keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Ehitusjärelevalvet tegi TPJ Inseneribüroo OÜ.

Eelkõige on kommunaalamet rahuolematu tööde kvaliteediga.

"Meile jäi mulje, et võib-olla suvel oleks pidanud intensiivsemalt tegutsema. Lõpufaasis see intensiivsus oli väga suur, aga meile tundub, et selle võrra on kannatanud kvaliteet. Loodame, et töövõtjal on võimalus see ära parandada. Hetkel on vara öelda, millal miski täpsemalt korda saab," ütles Udam.

Lastekodu tänava rekonstrueerimine 30.10.2025 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Ehitusfirma: enamik puudusi on likvideeritud või veel parandamisel

TREF Nordi juhatuse liige Jaanus Taro peab etteheiteid kurvastavaks, kuna Tallinna kesklinna kitsastes tingimustes toimunud mahukad ehitustööd valmisid pidevas koostöös tellija ning inseneri esindajatega.

"Teostatud tööde kvaliteet on hea ning kõigile kehtivatele nõuetele vastav. Loomulikult tekib sellises mahus tööde teostamisel ka mõningas mahus puuduseid, mis antud objektil on valdavalt põhjustatud juba valmis ehitatud tööde kahjustamisest liiklejate poolt," märkis Taro kirjalikus kommentaaris.

Taro sõnul tegid tellija ja inseneri esindajad eelmise nädala alguses objekti eelülevaatuse, kus said puudused fikseeritud ning töövõtja ka likvideeris loetletud puudustest enamiku eelmise nädala jooksul.

Selle nädala teisipäeval toimus objekti lõppülevaatus tellija ja inseneri osalusel, misjärel koostati vaegtööde nimekiri veel parandamist vajavatest töödest, näiteks mulla lisamine mõningatesse haljasala servadesse.

Samuti fikseeriti mõned äravajunud kiviparketi osad, mille ehitaja on praeguseks suures osas taastanud. Õigeks rihiti ka osa kaevuluuke.

"Neli sõidutees olevat veidi vajunud kaevuluuki otsustati jätta kevadeni jälgimise alla, et siis vajadusel parim võimalik remondimeetod kasutusele võtta. Ükski mainitud väheldastest puudustest ei takista objektil ohutut liiklemist ega rajatud tänavate hooldamist," kinnitas Taro.

Ka vaegnägijatega on kivikatete parandustööde osas Taro kinnitusel konsulteeritud ning lisatööd saavad sel nädalal tehtud.

"Arvestades, et kõik eelmainitud puudused moodustavad alla 0,1 protsendi tööde mahust ning kogu meeskond on teinud kõik endast oleneva, et tagada objekti kvaliteetne ning tähtaegne valmimine, on tellija esindaja mainitud seisukohad eriti kahetsusväärsed," lisas Taro.

Ekspert: Liivalaia ja Kristiine ristmiku remont tuleb rohkem läbi mõelda

Valimiste eel teemadena esile kerkinud Liivalaia tänava ja Kristiine ristmiku remonti nimetab Udam reaalseteks objektideks, millel on ka Euroopa Liidu rahastus. Kas trammitee ärajätmine rahastusotsust muudab, veel ei tea.

Tehnikaülikooli lektor ja volitatud teedeinsener Ain Kendra ütles, et tema ei julgeks Liivalaia ega ka Kristiine ristmiku remonti enne ette võtta, kui on läbi mõeldud, kuidas autoliiklust remondi ajaks suunata.

"Kristiine ringi rekonstrueerimise mõte – ta tegelikult piirab liiklust, sest ringristmiku läbilaskevõime on 4000–5000 autot tunnis, praegu on 7000. Osa sellest seltskonnast, kes läbi pääseb, ringiga sealt läbi ei pääse," märkis Kendra.

"Selles mõttes saan aru, et Kristiine ringi ja Liivalaia trammi tuleb koos käsitleda. Enne, kui seda käima lükata, tuleb lahendada, kust liiguvad need, kellele see tramm pole lahendus," lisas teedeinsener.

Trammiliikluse pikendamise ideed Kendra toetab, teisiti tuleb aga tema hinnangul lahendada kergliiklusteed.

"Mulle ei meeldi, et kergliiklusteed peaks olema põhimagistraaliga samas koridoris. Mina ütleks, et kergliiklus tuleb igal võimalikul juhul tuua kõrvaltänavatele, aga täna on kergliikluse võimalus minu jaoks raudteetammiga paralleelsete trasside kasutuselevõtus Tehnika tänaval ja Tallinna-Keila raudtee ääres," arutles Kendra.

"Üks raske küsimus on, kas tõuks tohib kõnniteel kulgeda. See pole Tallinna otsustada, see on Toompea otsustada, põhimõtteliselt see tuleks ära lahendada," rõhutas Kendra.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

11:13

Päikesesüsteemi äärealadel paistab pöörlevat senitundmata struktuur

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

11:01

Päikesepaneeli ja tuulikuga veel Eestis mugavalt ära ei ela

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:50

Etendusasutuste liit: laste teatrikülastuste keelamine vähendab piletitulu

10:47

Kodukassid jõudsid Euroopasse arvatust märksa hiljem

10:45

Kirjandusteadlane: võõras võib pakkuda eetilisemat lähedust kui pereliige

10:44

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

10:30

Jürgen Ligi: Tanel Tein eksib, soovitan tal õppida

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.11

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

10:30

RALLIBLOGI | Tänak tõusis lõunapausiks esikolmiku kannule Uuendatud

27.11

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

27.11

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

27.11

Sõja 1373. päev: Politico väitel nõuab USA Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

27.11

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

27.11

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

ilmateade

loe: sport

11:12

Leedu korvpallikoondis tegi MM-valiksarjas uskumatu tagasituleku

10:44

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

10:30

RALLIBLOGI | Tänak tõusis lõunapausiks esikolmiku kannule Uuendatud

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas saab sportlane end kaitsta?

loe: kultuur

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:23

Anna Mari Liivrand pälvis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi

09:14

Sõltumatu Tantsu Laval esineb Kanada-Eesti muusik Kara-Lis Coverdale

08:00

ERSO lavamees Jüri Korjus: paljusid orkestrante olen lastena ringi jooksmas näinud

loe: eeter

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

08:56

Dokfilm "Süsteemist väljas" näitab kolme kange naise võitlust vabaduse eest

27.11

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

27.11

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

Raadiouudised

10:00

Rahalistes raskustes vaevelnud Rõuge vald on suuremast kriisist väljas

09:55

Briti valitsus tõstab makse

09:45

Paljudes kohtades sajab vihma

09:25

Raadiouudised (28.11.2025 09:00:00)

27.11

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

27.11

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

27.11

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

27.11

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

27.11

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

27.11

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo