Kui Eesti valitakse aastateks 2020-2021 ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks, siis see tähendab New Yorgis töötavatele Eesti diplomaatidele täiendavalt aastas ligi 300 ametlikul kohtumisel osalemist, millest suur osa on pühendatud Aafrika ja Lähis-Ida teemadele.