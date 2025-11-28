Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt selgitas, et politsei on püüdnud seoses alustatud kriminaalmenetlusega tuvastada Kruuda asukohta, kuid ei ole temaga kontakti saanud.

Kriminaalmenetluse üksikasju Kelt ei avaldanud, kuid täpsustas, et tegemist on võimaliku majanduskuriteoga.

Politsei lisas Kruuda tagaotsitavate isikute nimekirja 20. novembril.

Oliver Kruuda Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Kruuda on omanud enamusosalust ettevõtetes mitmetes suurtes ettevõttetes, sealhulgas AS Kalev, Rakvere Lihakombinaat ja Tallinna Piimatööstus AS.

2020. aastal tunnistas Harju maakohus Kruuda süüdi 2015. ja 2016. aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises.

2020. aasta oktoobris asus ta elama Iirimaale.

2021. aastal kuulutas Tartu maakohus välja Kruuda eraisiku pankroti. Avalduse pankroti kuulutamiseks tegi kohtule Marcel Vichmanni ettevõtte Best Idea OÜ, kuna Kruuda polnud tasunud talt kohtuga välja mõistetud 15 miljoni euro suurust võlga.

Selle aasta alguses lõpetas kohus aegumise tõttu kriminaalmenetluse, milles Kruuda oli osaline.