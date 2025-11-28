X!

Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli veel suletuks

Eesti
Eesti

Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli suletuks kuni ekspertiisi lõpptulemuse selgumiseni. See tähendab, et noored jalgpallurid peavad aasta lõpuni lageda taeva all harjutama.

Narva jalgpallihall avati pidulikult aasta tagasi. Jalgpall on Narvas populaarne spordiala, mida harrastab ligi 400 noort. Paraku ei jätkunud treenimisrõõmu kauaks, kuna juba esimese suurema lumesajuga hakkas vastvalminud spordirajatis kokku vajuma. Lisaks on hoone küttekulud oodatust kaks korda suuremad. Linnavalitsuse tellitud auditi esialgse tulemuse järgi pole jalgpallihalli kasutamine lumesajuga turvaline. Täpset põhjust linnavõim veel ei tea.

"Tegelikult meil on olemas ka projektile tehtud ekspertiis. Ekspertiis ütleb, et projekt on tehtud väga heal tasemel ja see lubab ehitada. Meil on ehitusluba, me leidsime ehitaja ja mis juhtus edaspidi, ei saa kommenteerida. Ootame ekspertiisi, siis vaatame," ütles Narva linnamajandusameti direktor Natalja Šibalova.

Auditi lõpparuanne valmib aasta lõpuks. Enne seda halli sportlastele ei avata. Ida-Viru ainsa jalgpallihalli sulgemine talvehooajal tekitab jalgpallurites protesti ja pahameelt.

"Ma ei tea, miks ta kinni pandi. Viimase 10 päeva ilm näitab plusskraade, mingit lund oodata ei ole ja hetkega pneumohall kunagi kokku ei vaju. Me räägime sellest, et lapsed peavad õues külmetama. See on meie jaoks väga kurb uudis," ütles JK Narva Trans president Nikolai Burdakov.

Narva jalgpallihalli ehitus maksis ligi seitse miljonit eurot.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

21:33

Järva vallas avati Eesti suurim küülikunäitus

21:30

Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

21:25

Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli veel suletuks

21:22

Saaremaa vallavolikogu valis esimeheks Kristjan Moora

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:38

Venemaa keelustas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch

20:33

Raudsepp: linnavalitsus ei peaks häbenema seni tehtud otsuseid lahti võtta Uuendatud

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

20:14

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

14:58

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

10:00

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

17:32

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

ilmateade

loe: sport

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

loe: kultuur

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

18:28

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

18:20

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

loe: eeter

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

18:40

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

18:35

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

18:30

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

15:45

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

15:35

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

15:20

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo