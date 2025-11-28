Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli veel suletuks

Narva jalgpallihall avati pidulikult aasta tagasi. Jalgpall on Narvas populaarne spordiala, mida harrastab ligi 400 noort. Paraku ei jätkunud treenimisrõõmu kauaks, kuna juba esimese suurema lumesajuga hakkas vastvalminud spordirajatis kokku vajuma. Lisaks on hoone küttekulud oodatust kaks korda suuremad. Linnavalitsuse tellitud auditi esialgse tulemuse järgi pole jalgpallihalli kasutamine lumesajuga turvaline. Täpset põhjust linnavõim veel ei tea.

"Tegelikult meil on olemas ka projektile tehtud ekspertiis. Ekspertiis ütleb, et projekt on tehtud väga heal tasemel ja see lubab ehitada. Meil on ehitusluba, me leidsime ehitaja ja mis juhtus edaspidi, ei saa kommenteerida. Ootame ekspertiisi, siis vaatame," ütles Narva linnamajandusameti direktor Natalja Šibalova.

Auditi lõpparuanne valmib aasta lõpuks. Enne seda halli sportlastele ei avata. Ida-Viru ainsa jalgpallihalli sulgemine talvehooajal tekitab jalgpallurites protesti ja pahameelt.

"Ma ei tea, miks ta kinni pandi. Viimase 10 päeva ilm näitab plusskraade, mingit lund oodata ei ole ja hetkega pneumohall kunagi kokku ei vaju. Me räägime sellest, et lapsed peavad õues külmetama. See on meie jaoks väga kurb uudis," ütles JK Narva Trans president Nikolai Burdakov.

Narva jalgpallihalli ehitus maksis ligi seitse miljonit eurot.