Venemaa keelustas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch

Venemaa lisas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch oma ebasoovitavate organisatsioonide nimekirja, mis sisuliselt keelustab ühenduse tegevuse riigis.

Viimasele otsusele eraldi põhjendusi ei toodud. Organisatsioon pidi oma büroo Venemaal sulgema juba 2022. aastal ning ei kommenteerinud esialgu Venemaa uut otsust.

Human Rights Watch uurib kahtlustatavaid inimõiguste rikkumisi ning avaldab raporteid relvajõudude ja valitsuste rikkumiste kohta üle maailma.

Organisatsioon on mõistnud hukka Ukraina sõja ning süüdistab Venemaad paljudes rikkumistes.

Pärast laiaulatusliku agressioonisõja alustamist Ukrainas 2022. aastal on Venemaa keelustanud hulga erinevaid kodanikuühendusi. Varem on samasse nimekirja lisatud näiteks looduskaitseorganisatsioonid Greenpeace ja WWF.