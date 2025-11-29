Rakverre paigaldati jõuluteemalised liiklusmärgid

Advendi- ja jõuluteemaliste liiklusmärkide idee sai alguse kirikuõpetaja Tauno Toompuu soovist panna Rakvere Kolmainu kiriku juurde jõulusõim, aga mitte traditsiooniline. Appi kutsus ta huvitavate mõtete poolest tuntud kunstniku Teet Suure, kes suurema kuulsuse sai Rakvere omapäraste kuuskede autorina.

"Tõesti pakkusin erinevaid variante välja ja lõpuks mõtlesime, mis oleks kõige teostatavam ja oleks ka natuke teistmoodi. See märkide kujundus, mis lõpuks tuli: me ikkagi samamoodi täiendasime üksteist ja pigem mina kuulasin selle koha pealt rohkem teadjamat," ütles Suur.

Kaudses mõttes on ka jõulusõim märkide peal olemas.

"See jõuluteema ise on tegelikult hooviala märk, kus on kolm tarka ja majake, kus Jeesus sünnib. Võib-olla see ongi jõulusõim ise, see hooviala. Kui algusest tulema hakata, siis tegelikult saabki selle jõulusündmuse niimoodi järjest enam-vähem sümbolite kaudu kätte. Lõpuosa on juba abstraktsem ja filosoofilisem, et anda tähendus sellele, mida jõululugu tähendab. Lõpeb kõik tegelikult lõpmatuses," lausus Toompuu.

"Eks ta on natuke selline jutlus tegelikult siin küll, aga selles mõttes ei ole ta moraliseeriv või patroneeriv. Igaühel tekivad siin omad mõtted ja ma arvan, et nii ongi õige," sõnas Toompuu.

Jõuluteemalised liiklusmärgid jäävad Rakvere Kolmainu kiriku juurde kolmekuningapäevani.