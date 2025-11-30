X!

Kliimaaktivistid peatasid Austraalia ühe suurema söesadama töö

uudised
Foto: SCANPIX/EPA/DARREN PATEMAN
uudised

Austraalia kliimaaktivistid peatasid riigi ühe suurema söesadama töö, politsei võttis 21 meeleavaldajat kinni.

Sajad kliimamuutuste vastu protesteerijad aerutasid kajakkidega Newcastle'i sadama laevateele ja ronisid sütt vedavale laevale.

Sadama esindaja sõnul keelati alusel sadamasse siseneda, sest vees viibivate meeleavaldajate tõttu poleks see olnud ohutu. Ta lisas, et sadam katkestas kaupade veo kliimaaktivistide tekitatud segaduse tõttu.

"Täna ujusid 12 ujujat laevakanalisse, trotsides Uus-Lõuna-Walesi politsei püüdeid kaitsta söe- ja gaasitööstureid häirimise eest, hoolimata sellest, et nad hävitavad meie planeeti omakasu nimel," rääkis kliimaaktivist Zack Schofield.

"Kliimakriis tähendab, et tuleb reageerida tegudega, mitte ainult sõnadega. Seega kutsume peaministrit üles pühenduma järk-järgulisele loobumisele fossiilkütustest," sõnas Austraalia Greenpeace'i esindaja Joe Rafalowicz.

Toimetaja: Valner Väino, Kai Vare

Allikas: AK

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:05

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:45

Viipekeelsed uudised

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:04

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:45

Rubio ja Witkoff alustasid Floridas kohtumist Ukraina delegatsiooniga

18:44

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

18:44

Üle Eesti süüdati advendiküünlad

18:40

Narva paigaldati Rootsi kuninga Karl XII mälestuseks pink

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

29.11

Kruuda: mind ei ole vaja riiklikult taga otsida

14:30

Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

29.11

Ukraina ründas kahte Vene varilaevastiku tankerit Mustal merel Uuendatud

13:47

Ilves oli suusarajal kuues, aga hüppevõistlus jäeti ära Uuendatud

29.11

Suri näitekirjanik Tom Stoppard

29.11

Galerii: uus Škoda rong tegi esimese liinisõidu Uuendatud

29.11

Trump: Venezuela õhuruumi tuleb pidada täielikult suletuks Uuendatud

15:40

Zahkna ja Külm said paarissegateatesõidus kümnenda koha Uuendatud

13:45

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

ilmateade

loe: sport

19:58

Kataris võitis Verstappen, maailmameister selgub viimasel etapil

19:25

Mistra tuli tugeva lõpuga raskest seisust välja

19:03

Prantsusmaa võitis segateatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

18:24

Kullamäe vägevast võidukorvist: pigem vaatan tulevikku kui minevikku

loe: kultuur

14:09

Arvustus. Rohkem hullumeelsust, palun!

13:20

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

13:13

Ülevaade. Suveteater 2025: gesamtkunstwerk, rahvuspoliitilisus ja stambid

10:11

Stephen Lang: kui mina ei suuda oma tegelaskuju armastada, siis ei tee seda ka keegi teine

loe: eeter

13:37

Hannes Hanso: aastakümnete pärast jäävad meelde need asjad, mis sind päriselt proovile panid

10:41

Mikk Mägi filmist "Peetrikese jõulurobot": tegin selle nii, et mu pojale meeldiks

10:21

Olav Ehala: kahju, et abikaasa minu juubelit ei näinud

09:54

Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

28.11

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

28.11

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

28.11

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

28.11

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo