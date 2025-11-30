Kliimaaktivistid peatasid Austraalia ühe suurema söesadama töö

Sajad kliimamuutuste vastu protesteerijad aerutasid kajakkidega Newcastle'i sadama laevateele ja ronisid sütt vedavale laevale.

Sadama esindaja sõnul keelati alusel sadamasse siseneda, sest vees viibivate meeleavaldajate tõttu poleks see olnud ohutu. Ta lisas, et sadam katkestas kaupade veo kliimaaktivistide tekitatud segaduse tõttu.

"Täna ujusid 12 ujujat laevakanalisse, trotsides Uus-Lõuna-Walesi politsei püüdeid kaitsta söe- ja gaasitööstureid häirimise eest, hoolimata sellest, et nad hävitavad meie planeeti omakasu nimel," rääkis kliimaaktivist Zack Schofield.

"Kliimakriis tähendab, et tuleb reageerida tegudega, mitte ainult sõnadega. Seega kutsume peaministrit üles pühenduma järk-järgulisele loobumisele fossiilkütustest," sõnas Austraalia Greenpeace'i esindaja Joe Rafalowicz.