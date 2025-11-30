Läänemerel käib NATO liitlaste mereväeõppus Freezing Winds, millest võtab osa üle 5000 mereväelase erinevatest riikidest. Õppuse raames Hiiumaal kohtunud Soome ja Eesti mereväe ülemad kinnitasid, et riigipiir ei ole kahe riigi merevägedele eraldavaks jooneks.

Eesti mereväe ülem kommodoor Ivo Värk ütles, et olukorrateadlikkus Soome lahel toimuvast on väga hea. "Ma usun, et see on üks paremini seiratud ja parima olukorrateadlikkusega merealasid maailmas üldse," ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Ivo Värk.

Eesti ja Soome koostöö kaitsevaldkonnas on oluliselt tihenenud pärast Soome NATO-sse astumist. Kahe riigi koostööd suurendab lisaks alliansi lepetele ka omavahelised lepingulised kokkulepped ehk riigipiirid ei ole enam kahe riigi merevägedele omavaheliseks piiriks.

"See ongi täiesti tavapärane rutiin, et me suhtleme Soome mereväega mereväe operatsioonide keskuse tasandil igapäevaselt. See mereala, mis jääb Eesti ja Soome vahele, mida meie nimetame Soome laheks, see ju seob meid ja annab meile selle ühtse operatsiooni ruumi siin kohapeal," rääkis Värk.

Soome mereväe ülem kontradmiral Tuomas Tiilikainen märkis, et ei saa minna detailidesse, kuid rõhutas, et sellised õppused aitavad lühendada aega plaani ja tegutsemise vahel.

Käimasolevast Ukraina sõjast kogemuste saamist ei saa ka mereväelased eirata.

"Mida Ukraina sõda on veel andnud on teadmine, et need tavapärased relvasüsteemid, mida ka meie kasutame – meremiinid, laevatõrje raketid on endiselt väga efektiivsed ja nende vastu ei ole häid vastumeetmeid leitud," sõnas Värk.

Pühapäeval oli Hiiumaal lisaks Eesti ja Soome mereväele õppusele kaasatud ka kohalikud Hiiumaa kaitseliitlased. Saarelisusest eripärast lähtuvalt kuuluvadki nemad mereväe rannikukaitse divisjoni koosseisu.

"Eesti merevägi on andnud meile kasutada radari, ehk siis loodab meie peale. Peame neile siis pilti tootma ja nii see käibki. Iga päev me midagi õpime, ilma naljata! See on huvitav, see on lahe ja õppida on alati," ütles Hiiumaa kaitseliitlane Marek Rätsep ja lisas, et hiidlaste kaitsetahe on vägev.