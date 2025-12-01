Rootsi ostab Patrialt veel 94 soomusmasinat

Soome kaitsetööstusettevõte Patria teatas, et sõlmis Rootsi kaitseväe materjaliteenistusega (FMV) lepingu 94 soomusmasina ostmiseks. Rootsi tellis juba mullu Patrialt 321 soomukit ning kokku ostab riik nüüd 415 sõidukit.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutab, et kuigi sõidukid tarnib Patria, siis nende tootmisel on oluline roll ka Rootsi tööstussektoril. Lepingu koguväärtus on ligi 1,5 miljardit Rootsi krooni ehk umbes 140 miljonit eurot.

Rootsi tellis eelmisel aastal 321 soomusmasinat ning toona oli tehingu maksumus ligi 470 miljonit eurot. Lisatellimuse raames tarnitakse Rootsi kaitsejõududele aastatel 2025–2030 kokku 415 sõidukit.

Tellimus esitatakse rahvusvahelise soomukiprogrammi Common Armoured Vehicle System (CAVS) nime kandva programmi raames. Programmis osalevad Rootsi, Läti, Taani, Soome, Norra, Saksamaa ja Suurbritannia.