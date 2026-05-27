Leedu ostab ligi tuhat Patria soomukit

"Riigikaitse nõukogu otsuse kohaselt soetame 936 Soome tootja Patria soomukit, millest 300 on kavas soetada 2030. aastaks," ütles president Gitanas Nausėda.

Nausėda sõnul on üks tootjale esitatavatest nõuetest see, et soomukite tootmine toimuks osaliselt ka Leedus.

"Me saaksime lülituda nende soomukite tootmisahelasse," ütles Nausėda.

Patria teatas kolmapäeval, et ettevõte on rahvusvahelise soomukiprogrammi Common Armoured Vehicle System (CAVS) raames valmis tehnoloogiasiirdeks Leetu.

"Patria meeskond on Leedu tööstusega koostööd teinud juba üle aasta ning koostöö on olnud väga positiivne. Oleme väga rahul Leedu otsusega valida CAVS projektis osalemise kaudu Patria 6x6 soomussõiduki platvorm. Meie eesmärk on luua Leeduga pikaajaline partnerlus," ütles Patria tippjuht Jussi Järvinen