Elering ja Enefit Power sõlmisid saartalitlusvõime tagamise lepingu

Enefit Poweri elektrijaam.
Enefit Poweri elektrijaam. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Elering ja Enefit Power sõlmisid saartalitlusvõime tagamise lepingu, mille alusel garanteerib viimane Eesti varustuskindluse tagamiseks vajamineva juhitava elektritootmisvõimsuse. Vajaliku 1036 megavati tootmisvõime hoidmine maksab maksimaalselt 59,5 miljonit eurot aastas.

Teenuse tagamise kulu kannavad elektrituruseaduse järgi elektritarbijad, kelle võrguteenuse arvele tekib jaanuarist uus rida nimetusega varustuskindluse tasu. Tasu suurus on 2026. aastal 7,58 eurot megavatt-tunni kohta ehk 0,76 eurosenti kilovatt-tunni kohta ilma käibemaksuta. Keskmisele elektri kodutarbijale, kes kasutab ühes kuus 250 kilovatt-tundi elektrit, on varustuskindluse tasu mõju umbes 2,35 eurot kuus koos käibemaksuga, teatas Elering. 

"Hanke tulemusel on tagatud vajalik kogus elektrijaamu erakorralisteks olukordadeks, eelkõige selleks, kui Eesti peaks kaotama elektriühendused naaberriikidega, sealhulgas Mandri-Euroopa sagedusalaga. Kui see juhtub tuuletul ja pikalt kestnud pakaseperioodil, on meil omal Eestis piisavalt juhitavaid ja käivitatavaid elektrijaamu, et taoline keeruline aeg üle elada," ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. 

"Olukord sagedusturgudel ja elektriturul näitab selgelt, et Eesti vajab juhitavaid tootmisvõimsusi. Enefit Poweri juhitavad elektrijaamad moodustavad 85 protsenti Eesti juhitavatest tootmisvõimsustest. Saartalitluse mehhanism aitab tagada juhitavate elektrijaamade töökorras oleku ka olukorras, kus jaamad turule ei pääse. Samal ajal võimaldab see jaamade toodangut jätkuvalt turule pakkuda, mis aitab hoida ära ekstreemsed elektri hinnatipud ning vähendab varustuskindluse tagamise kulu," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo.

"Varustuskindluse tagamiseks vajame meie vanemaid energiaplokke seni, kuni Eestis on valminud kaasaegsed lahendused juhitavate võimsuste näol," lisas Pajo. 

Saartalitlusvõime tagamise hind on kulupõhine. See tähendab, et Elering maksab Enefit Powerile üksnes nende kulude eest, mis on otseselt seotud saartalitlusvõime tagamise teenusega. Hanke võitja tegevust hakkab spetsiaalse metoodika alusel kontrollima sõltumatu audiitor.

Enefit Poweril säilib õigus osaleda samade võimsustega teistel energiaturgudel. Kui ettevõttel õnnestub jaamadega teenida energiaturgudelt suuremas mahus tulu kui lepingus eeldati, kujuneb saartalitlusteenuse eest makstav summa selle võrra väiksemaks. Seeläbi väheneb Eesti elektritarbijate jaoks ka varustuskindluse tagamise kulu. 

Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Poweri koosseisus on Eesti elektrijaam, Balti elektrijaam ja Auvere elektrijaam. 

