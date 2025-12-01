Alusharidusseaduse ja perehüvitiste seaduse muutmise eelnõud lükati riigikogus tagasi

Alushariduseseaduse muutmise seaduse eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletasid 39 saadikut, vastu 25 ja erapooletuks ei jäänud ühtegi riigikogulast. 19 istungil osalenut otsustasid mitte hääletada. Esmaspäevaselt istungilt puudusid 18 saadikut.

Alushariduseseaduse muutmise eelnõu oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning riigikogu liikmete Jaak Aabi, Ester Karuse, Tanel Kiige, Andre Hanimäe ja Züleyxa Izmailova. Eelnõuga taheti tagada igale lapsele tasuta lasteaiakoht.

Perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu tagasi lükkamise poolt hääletasid 34 saadikut, vastu 24 ja erapooletuks ei jäänud ühtegi riigikogulast. 25 istungil osalenut otsustasid mitte hääletada. Esmaspäevaselt istungilt puudusid 18 saadikut.

Perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu algatasid samuti sotsid ning Aab, Karuse, Kiik, Hanimäe ja Izmailova. Sellega sooviti sätestada põhimõte, et kui vanemahüvitise taotlejal, kelle lapse sünni vahe eelmise lapse sünniga on lühem kui kolm aastat, siis lisaks vanemahüvitise suuruse säilitamisele korrigeeritakse seda statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise töötasu suuruse muutusega. Määratud vanemahüvitis ei või olla väiksem varasemast vanemahüvitise suurusest.