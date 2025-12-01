Aasta ettevõtte juht: töötleval tööstusel läheb juba paremini

Aasta ettevõtteks pärjatud Tech Groupi juht Martin Sutrop ütles, et töötleval tööstusel on hakanud tänavu paremini minema. Eesti majanduse kasvu aga pidurdab endiselt eelkõige hulgi- ja jaekaubandus.

"Aasta algus oli võib-olla natuke rahulikum aeg. Siis kui tulid tollid ülemaailmselt, see ehmatas meie sektoris globaalselt, ei tahetud investeerida. Aga kuskil kevadest, aprillist-maist alates on väga kena kasv olnud. Ja me oleme septembrist alates kuskil 20 pluss inimest palganud," lausus Tech Groupi tegevjuht Martin Sutrop.

Tech Group arendab enamasti ekspordiks keerukaid masinaid ning tootmisliine, millega luuakse kõrget lisandväärtust. Viimase kasvu on näha sektoris tervikuna.

"Ilmselt näitab see seda, et ettevõtjad on saanud kuidagi oma ärimudelid kohandatud, uute turutingimustega vastavalt ja suudavad jälle müüa väljapoole," ütles Sutrop.

Endiselt pidurdab Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu eelkõige hulgi- ja jaekaubandus.

"Kuna juuli müügid on reeglina üsna madalad, siis august-september, mis on juba olulised müügikuud, olid ka käibemaksu tõusust tuleneva surve tõttu madalamad. Tarbija on ebakindel selgelt. Selle ebakindluse üks väljendus on, et ostetakse väga palju soodusperioodidel. Detsember pigem, ma usun, tuleb positiivne. Ja me oleme mõõdukalt positiivsed ka järgmise aasta esimese poole suhtes," lausus Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et pisike SKP kasv oli ootuspärane, kuid lisandväärtus suurenes vähem kui pooltes tegevusalades.

"Kolme kvartali keskmisena on majandus ikkagi veel nõrk, see on kasvanud kokku ainult 0,3 protsenti. Ja kui me vaatame ainult loodud lisandväärtust, ilma maksumõjudeta, siis see selle üheksa kuu jooksul sisuliselt kasvanud ei ole. Sinna maksud juurde panna, siis on kasv olemas. Samas me prognoosime sellel aastal 0,6-protsendist kasvu ja järgmisel aastal meie hinnangul peaks majanduskasv paranema," lausus Mertsina.

Eratarbimise ja valitsuse investeeringute toel tõuseb kasv hinnanguliselt 2,3 protsendini, ütles Mertsina.