X!

Aasta ettevõtte juht: töötleval tööstusel läheb juba paremini

Majandus
Foto: Olev Kenk/ERR
Majandus

Aasta ettevõtteks pärjatud Tech Groupi juht Martin Sutrop ütles, et töötleval tööstusel on hakanud tänavu paremini minema. Eesti majanduse kasvu aga pidurdab endiselt eelkõige hulgi- ja jaekaubandus.

"Aasta algus oli võib-olla natuke rahulikum aeg. Siis kui tulid tollid ülemaailmselt, see ehmatas meie sektoris globaalselt, ei tahetud investeerida. Aga kuskil kevadest, aprillist-maist alates on väga kena kasv olnud. Ja me oleme septembrist alates kuskil 20 pluss inimest palganud," lausus Tech Groupi tegevjuht Martin Sutrop.

Tech Group arendab enamasti ekspordiks keerukaid masinaid ning tootmisliine, millega luuakse kõrget lisandväärtust. Viimase kasvu on näha sektoris tervikuna.

"Ilmselt näitab see seda, et ettevõtjad on saanud kuidagi oma ärimudelid kohandatud, uute turutingimustega vastavalt ja suudavad jälle müüa väljapoole," ütles Sutrop.  

Endiselt pidurdab Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu eelkõige hulgi- ja jaekaubandus.  

"Kuna juuli müügid on reeglina üsna madalad, siis august-september, mis on juba olulised müügikuud, olid ka käibemaksu tõusust tuleneva surve tõttu madalamad. Tarbija on ebakindel selgelt. Selle ebakindluse üks väljendus on, et ostetakse väga palju soodusperioodidel. Detsember pigem, ma usun, tuleb positiivne. Ja me oleme mõõdukalt positiivsed ka järgmise aasta esimese poole suhtes," lausus Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et pisike SKP kasv oli ootuspärane, kuid lisandväärtus suurenes vähem kui pooltes tegevusalades.

"Kolme kvartali keskmisena on majandus ikkagi veel nõrk, see on kasvanud kokku ainult 0,3 protsenti. Ja kui me vaatame ainult loodud lisandväärtust, ilma maksumõjudeta, siis see selle üheksa kuu jooksul sisuliselt kasvanud ei ole. Sinna maksud juurde panna, siis on kasv olemas. Samas me prognoosime sellel aastal 0,6-protsendist kasvu ja järgmisel aastal meie hinnangul peaks majanduskasv paranema," lausus Mertsina.

Eratarbimise ja valitsuse investeeringute toel tõuseb kasv hinnanguliselt 2,3 protsendini, ütles Mertsina.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:35

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

20:31

Kaubaveo maht Vene raudteel jätkas novembris langust

20:26

VAATA OTSE | Eesti viskas Tšehhi vastu avaveerandil 29 punkti Uuendatud

19:55

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

19:43

USA tühistab kaubandusleppe alusel tollimaksud Briti ravimitele

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:52

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

18:50

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

18:46

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

18:45

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13:02

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

09:53

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

18:46

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

10:34

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

12:22

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

ilmateade

loe: sport

20:35

Teder aitas oma koduklubi Itaalia esiliigas tabeliliidriks

20:26

VAATA OTSE | Eesti viskas Tšehhi vastu avaveerandil 29 punkti Uuendatud

19:55

Eesti ujumiskoondis alustab teisipäeval Poolas lühiraja EM-i

18:52

Tammearu ja Tammemaa rassisid Jaapanis kümme geimi

loe: kultuur

18:45

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

16:59

Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

16:55

Mart Juure raamatusoovitused: Andrus Kasemaa, Muriel Spark, Gert Kiiler jt

16:10

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

loe: eeter

14:55

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

14:15

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

Raadiouudised

18:00

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

16:25

Kaitseliit sai kätte Reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

16:25

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

16:10

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

15:25

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

14:40

Tulevasse Holmi kvartalisse mahuvad kohvikud, baarid, elu-, büroo- ja äriruumid

12:25

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo