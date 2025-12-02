Lätis asuvast vesinikul töötavast reisilennuki projektist ei saanud asja

Hollandi firma Fokker Next Gen sõlmis 2023. aastal Läti majandusministeeriumiga vastastikuse mõistmise memorandumi ja selle eesmärk oli arendada välja vesinikul töötav reisilennuk. Selleks asutati firma, mille suhtes algas aga 1. detsembril likvideerimisprotsess.

Fokker Next Gen Latvia registreeriti 16. veebruaril 2024 ning selle ainuomanik on Hollandi firma Fokker Next Gen. Ettevõte rajati Liepājasse ning eeldati, et see loob sadu töökohti.

Esimesel tegevusaastal, mis kestis 16. veebruarist 2024 kuni aasta lõpuni, ei teeninud firma tulu ning selle kahjum oli 135 474 eurot. Eelmise aasta lõpuks oli ettevõte investeerinud põhivarasse 3944 eurot ja andis tööd vaid ühele inimesele.

Fokker Next Gen soovis välja töötada vesinikkütusel töötava reisilennuki, millel oleks 120–150 istekohta ning mis suudaks lennata sihtkohtadesse, mis asuvad kuni 2500 kilomeetri kaugusel.

Läti investeerimis- ja arenguagentuur (LIAA) nimetas seda üheks riigi tuleviku suurimaks projektiks. Vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisel avaldas projektile toetust ka majandusminister Viktors Valainis.

2024. aasta mais allkirjastas Fokker Next Gen veel ka lennufirmaga Air Baltic vastastikuse mõistmise memorandumi, mis nägi ette, et lennufirma jagab oma oskusteavet vesinikkütusel töötava lennuki väljatöötamisel.