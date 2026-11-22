Ukraina armee hävitas keeruka operatsiooni käigus okupeeritud Krimmi ja Venemaad ühendava Kertši silla autotee ja kahjustas raudteesilda. Ülimalt keeruline ja mitmest etapist koosnenud rünnak näitab, et Ukraina on suutnud oma sõjalise võimekuse viia täiesti uuele tasemele. Venemaa jätkas Ukraina linnade ründamist nii reaktiivdroonide kui ka rakettidega, tekitades taas suuri purustusi. Olukorda kommenteerib diviisi staabi sektsiooniülem kolonelleitnant Taavi Liias.

USA, Hiina ja Venemaa presidendi kohtumisel allkirjastati ülimalt vastuoluline rahudeklaratsioon, kus Ukrainat ja Iraani ei mainita. Kas Hiina president tõmbas sellest kohtumisest kõige pikema kõrre? Samal ajal kohtus Ukraina-meelne koalitsioon Berliinis, et arutada uusi abimeetmeid Kiievile. Millised olid selle kohtumise reaalsed tulemused? Teemat kommenteerib kohtumisel osalenud peaminister Kristen Michal.

Saatejuht on Epp Ehand.