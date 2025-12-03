X!

Elering rajab merekaabli Muhu kõrvalt läbi mere

Majandus
Foto: ERR
Majandus

Majandusministeerium ja Elering tutvustavad Saaremaal ja Muhus Eesti-Läti neljanda elektriühenduse uuringuid ja uusi trassivalikuid. Plaanide järgi võiks ühendus valmis saada 10 aasta pärast.

Kui veel pool aaatat tagasi olid võimalike 330 liinide trassikoridorid Saaremaal ja Muhus maha märgitud selliselt, siis nüüd on Saaremaale jäänud alles kaks valikut ja muhulastel pole üldse enam põhjust võimsa liini pärast muretseda, sest praeguseks on see planeeritud hoopis Muhu kõrvalt merekaabliga läbi viia.

"Muhulased ise selleks ei teinud mitte midagi, vaid seda tegi siiakala, kes on end sisse seadnud Väiksesse väina ja seda tegi ka arheoloogia läbi selle, et olemasolevas trassikoridoris on arheoloogilisi mälestisi, kus kaabliga lihtsalt läbi minna ei saa," lausus Eleringi merevõrgu arendusjuht Priit Heinla.

Riigi eriplaneering on pikk protsess ja läheb ka palju maksma: suurusjärgus kaks miljonit eurot. Peagi oma ametiaega lõpetav Saaremaa vallavalitsus tegi alles hiljuti päringu, et miks ei võiks ka Saaremaalt läbi minna maakaabel, mis välistaks selliste mastaapsete liinide rajamise Saaremaale. Seni on Eleringi esindaja väitnud, et maakaabel on oluliselt kallim. Ka eile pole siiski konkreetseid hinnaerisusi suudetud veel välja tuua.

"Oleme näppudel arvutanud ja näeme, et maakaabli kasutamine on oluliselt kallim. Nüüd kui Saaremaa vald meie käest ka ametlikult küsis, siis saime ka aru, et võibolla meie jutt - jutuks hea küll! Aga las olla see kolmas ekspert, pigem veel targem kui meie ja kes ütleb, kuidas see asi tegelikult on," lausus Heinla.

Uue Saaremaa valla juhtivkoosseisus on hetkel ametis volikogu esimees. Varasemalt opositsioonis olles on EKRE-sse kuuluv Kristjan Moora seadnud kahtluse alla üleüldse 330 kV elektriliini vajalikkuse Saaremaale.

"Jah, loomulikult Saaremaa uus vallavalitsus ja volikogu peavad selle teema päevakorda võtma ja esitama küsimused, et mida ta meile saarlastele annab. sest me teame neid looduse mõjude uuringuid väga mitmesuguseid. Meresiiast ja lidudest on räägitud, aga inimestega on veel liiga vähe räägitud!
Ja kui nüüd veelkord tulevale Eestit ja Lätit ühendava liini planeeritavaid trasse kaardilt vaadata, siis teoreetiline võimalus, mida pole veel välja pakutud, aga mida ka kohtumisel küsiti, et miks ei võikski kogu trassi rajada merekaabliga Saaremaa lõunarannikult. Me võime seda vaadata!" sõnas Moora.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:27

Zaitsev pälvis EM-i finaalis viienda koha

20:15

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

20:05

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

19:53

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

19:52

Eesti sulgpalli esinumbrid alustasid kodusel EM-valikturniiril kaotusega

19:49

R-Kiosk sulgeb Soomes 54 müügikohta

19:18

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

19:16

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

18:55

Elering rajab merekaabli Muhu kõrvalt läbi mere

18:45

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:05

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

15:11

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

13:10

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

02.12

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

15:55

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

19:53

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

12:38

Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

08:57

Trump: tühistasin kõik Bideni allkirjamasinaga signeeritud dokumendid

ilmateade

loe: sport

20:27

Zaitsev pälvis EM-i finaalis viienda koha

20:15

Kulbin: esimesel ringil hoidsin tagasi, teisel püüdsin Fillon Maillet'd

19:53

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

19:52

Eesti sulgpalli esinumbrid alustasid kodusel EM-valikturniiril kaotusega

loe: kultuur

19:16

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:00

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

loe: eeter

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:43

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (03.12.2025 18:00:00)

18:40

Lääne-Virumaal Tapa vallas avati Eesti suurim linnufarm

18:30

Tallinna lennujaam alustab suurt reisiterminali laiendamist

17:30

Eesti ja Soome alustasid uuendatud rahvastikuandmete vahetust

15:40

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

12:50

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

12:40

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

12:35

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

12:30

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

12:25

Raadiouudised (03.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo