USA ülemkohus lubas Texase osariigil kasutada uut valimiskaarti

Texase suurlinn Houston
Texase suurlinn Houston Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/GO NAKAMURA
USA ülemkohus lubas neljapäeval Texase osariigil kasutada 2026. aasta vahevalimistel ümberjoonistatud valimisringkondi.

Konservatiivse enamusega ülemkohtu otsus kummutas sellega alamastme kohtu tehtud varasema otsuse.

"Ringkonnakohus sekkus sobimatult aktiivsesse eelvalimiste kampaaniasse, tekitades palju segadust ja rikkudes nii föderaalvõimu ning osariikide habrast tasakaalu," seisab ülemkohtu teates.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et kolm liberaalset kohtunikku jäid siiski eriarvamusele ning kohtunik Elena Kagan süüdistas kohtu enamust selles, et viimane asendas madalama astme kohtu faktilised järeldused omaenda hinnanguga.

Texase piiride muutmise käigus peaksid vabariiklased saama esindajatekojas juurde viis kohta. Vabariiklased püüavad sel moel tagada, et pärast 2026. aasta vahevalimisi jääks kongress nende kontrolli alla. See annaks vabariiklastele ka parema stardipositsiooni 2028. aasta presidendivalimisteks. 

Demokraadid püüdsid seetõttu takistada Texase valimisringkondade ümberjoonistamist ning viisid asja kohtusse. 

Demokraadid ähvardavad rakendada sarnast taktikat ka enda kontrolli all olevates osariikides ja proovivad nüüd kasutada Californias uut valimiskaarti. Selle käigus peaksid demokraadid saama juurde viis kohta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

