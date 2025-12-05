X!

Läti parlament võttis vastu 2026. aasta riigieelarve

Välismaa
Läti parlament
Läti parlament Autor/allikas: Arturs Andersons/LSM
Välismaa

Läti parlament võttis neljapäeva õhtul vastu 2026. aasta riigieelarve. Poliitiline arutelu kestis kaks päeva ning lõpuks hääletas poolt 52 parlamendisaadikut, vastu oli 42 rahvasaadikut.

Läti tuleva aasta eelarve tulud on 16,1 ja kulud 17,9 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse eelarvega kasvavad tulud 0,944 miljardit eurot ning kulud 0,804 miljardit eurot. Eelarvedefitsiit kasvab 3,3 protsendini sisemajanduse koguproduktist. 

Majanduskasvuks prognoositakse 2,1 protsenti ja inflatsioon peaks aeglustuma 2,3 protsendini. Kaitsekulud on Lätis tuleval aastal ligi viis protsenti SKP-st. 

Arutelu järel tänas rahandusminister Arvils Ašeradens kõiki, kes osalesid eelarve koostamisel ning ütles, et eelarve aitab muuta riigi ja selle elanike elu turvalisemaks. Peaminister Evika Siliņa tänas samuti oma ministrite meeskonda ning teisi erakondi konstruktiivse arutelu eest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:31

Reitingu langus paneb Läti riigi Air Balticu omanikuna raske valiku ette

07:25

Eestil pole kindlat seisukohta lastele energiajookide müügi keelamise osas

07:14

Michal ja Kallas Teini koalitsiooni lõhkumise ähvardust ei kinnitanud Uuendatud

07:07

Läti parlament võttis vastu 2026. aasta riigieelarve

06:53

Riigikogu ei kutsu aasta viimasele istungile enam jõuluvana

06:43

USA ülemkohus lubas Texase osariigil kasutada uut valimiskaarti

06:40

Andro Roos astub Tartu Hoiu-laenuühistu juhi kohalt tagasi

06:00

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas

04:40

Kaitsevööndi punkrite paigaldamine lükkus ligi aasta edasi

04:37

Kase uuest ametist: see ei ole kompensatsioon eelmise koha kaotamise eest

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.12

Sõja 1380. päev: Ukraina kaitsejõud ründasid üht Venemaa suurimat keemiaettevõtet Uuendatud

04.12

Lukas jäi Tartu Isamaa fraktsioonist välja, Kärner sai sisse Uuendatud

04.12

Hasartmängumaksu langetamist toetanud Võrklaev: see on aasta halvim seadus

04.12

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

04.12

Raport: Putin pidi andma käsu Sergei Skripali mürgitamiseks

04.12

Merz: Balti riikide kaitsmine on Saksamaa otsene huvi

04.12

Ministeeriumid on jõulupreemiad asendanud tulemustasuga

04.12

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

04.12

Kütusemüüjad tunnistavad hinnasõja jätkumist

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust

ilmateade

loe: sport

04.12

Suurepäraselt tabanud Monaco nihutas Euroliiga punktirekordit

04.12

Eesti sulgpallinaiskond jõudis võidu kaugusele EM-finaalturniirist

04.12

Jefimova pikal distantsil EM-finaali ei pääsenud Uuendatud

04.12

Rae jäi eurodebüüdiga rahule: need on hoopis teise hingamisega mängud! Uuendatud

loe: kultuur

04.12

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma Uuendatud

04.12

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

04.12

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

04.12

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

loe: eeter

04.12

Ajaloolane Bettany Hughes: suur osa ajaloost on suhtekorraldus

04.12

Kuula: Eesti Laul 2026 avalikustas võistluslood

04.12

Iisrael sai loa osaleda 2026. aasta Eurovisioonil

04.12

Psühhiaater Lõokene: pidev avalik tähelepanu kurnab aju ja lühendab eluiga

Raadiouudised

04.12

Päevakaja (04.12.2025 18:00:00)

04.12

Saaremaa uus võimuliit asub eelarvet muutma

04.12

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

04.12

Valitsus kiitis heaks viibimiskeelu muudatusettepanekud

04.12

Raadiouudised (04.12.2025 15:00:00)

04.12

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

04.12

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

04.12

Reedel sajab kohati vähest vihma

04.12

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

04.12

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo