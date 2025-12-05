Läti parlament võttis vastu 2026. aasta riigieelarve

Läti parlament võttis neljapäeva õhtul vastu 2026. aasta riigieelarve. Poliitiline arutelu kestis kaks päeva ning lõpuks hääletas poolt 52 parlamendisaadikut, vastu oli 42 rahvasaadikut.

Läti tuleva aasta eelarve tulud on 16,1 ja kulud 17,9 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse eelarvega kasvavad tulud 0,944 miljardit eurot ning kulud 0,804 miljardit eurot. Eelarvedefitsiit kasvab 3,3 protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Majanduskasvuks prognoositakse 2,1 protsenti ja inflatsioon peaks aeglustuma 2,3 protsendini. Kaitsekulud on Lätis tuleval aastal ligi viis protsenti SKP-st.

Arutelu järel tänas rahandusminister Arvils Ašeradens kõiki, kes osalesid eelarve koostamisel ning ütles, et eelarve aitab muuta riigi ja selle elanike elu turvalisemaks. Peaminister Evika Siliņa tänas samuti oma ministrite meeskonda ning teisi erakondi konstruktiivse arutelu eest.