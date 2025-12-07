Hegseth kiitis Balti riike kaitsesse panustamise eest

USA kaitseminister (sõjaminister) Pete Hegseth tunnustas laupäeval peetud programmilises kõnes riike, mis panustavad piisavalt ise oma kaitsesse, nimetades teiste seas ka Baltimaid ja lubas nendele Ameerika Ühendriikide toetust.

"Näidisliitlased, kes tõusevad esile nagu Iisrael, Lõuna-Korea, Poola, üha enam ka Saksamaa, Balti riigid ja teised saavad meie eritoetuse. Liitlased, kes seda ei tee (ei panusta piisavalt kaitsesse – toim.), kes siaani ei tee ära oma osa kollektiivkaitses, seisavad silmitsi tagajärgedega," ütles Hegseth Californias Ronald Reagani raamatukogus USA riikliku julgeoleku teemalisel foorumil peetud pikemas kõnes.

"Minu arvates meeldib president Trumpile aidata riike, kes aitavad ennast ka ise. Ja me (kaitseministeeriumis – toim.) leiame sama. See tähendab partnerlust, mitte sõltuvussuhet. See on see mida me võlgneme oma sõpradele ja kõige tähtsam – Ameerika rahvale," rääkis USA kaitseminister.

Hegseth esitas laiema ülevaate USA juhtkonna seisukohtadest Ameerika Ühendriikide julgeoleku tagamisel, kus esikohal on USA huvide kaitsmine läänepoolkeral ning Vaikse ookeani ja Aasia regioonis.

Samas rääkis ta ka sellest, et USA Euroopa liitlased, mis on ühed maailma kõige rikkamad ühiskonnad, suudavad ja ka peaksid oma kaitsesse rohkem panustama ning tõi esile NATO Haagi kohtumisel saavutatud kokkuleppe eraldada julgeolekule viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), sellest 3,5 protsenti puhtalt kaitsele ning 1,5 protsenti laiematele julgeolekuvajadustele.

Hegsethi kõne järgnes sel nädalal toimunud USA riikliku julgeolekustrateegia avaldamisele, mis on maailmas laia vastukaja pälvinud.