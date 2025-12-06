Kallas: USA jääb Euroopa suurimaks liitlaseks

Ameerika Ühendriigid jäävad Euroopa suurimaks liitlaseks, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas laupäeval, kui päev varem oli avaldatud USA riiklik julgeolekustrateegia, milles hoiatati Euroopat hääbumise eest ja pandi kahtluse alla tema suutlikkus olla Washingtoni liitlane.

"Kriitikat on palju, aga ma arvan, et osa sellest on ka tõsi. Kui vaadata Euroopat, siis on see alahinnanud omaenda jõudu Venemaa suhtes," ütles Kallas Kataris Doha julgeolekufoorumil toimunud avalikul arutelul.

"Me peaksime olema enesekindlamad," rõhutas ta, lisades, et "USA on endiselt meie suurim liitlane".

Valge Maja veebisaidil avaldatud uus USA riikliku julgeoleku strateegias kritiseeriti Euroopa Liitu Euroopa enesekindluse puudumise pärast, süüdistati seda demokraatia eiramises ja ning öeldi, et USA eesmärk peaks olema aidata Euroopal oma praegust trajektoori korrigeerida, milles nähti plaani toetada peavooluparteide vastaseid poliitilisi jõude.

"Ma arvan, et me pole alati erinevatel teemadel ühel meelel olnud, aga ma arvan, et üldine põhimõte on endiselt olemas. Me oleme suurimad liitlased ja peaksime kokku hoidma," ütles Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Kallas on varasemalt väljendanud kriitikat USA praeguse juhtkonna tegevuse suhtes, millest teravaim on tema postitus sotsiaalmeedias, et vaba maailm vajab uut liidrit pärast seda, kui USA president Donald Trump oli Valges Majas alandanud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit.