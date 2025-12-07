Jõulukuused jõuavad Narva Valgamaalt

Narvas algas jõulukuuskede müük. Kuused tuuakse piirilinna Valgamaalt. Narva elanikele meeldivad kohevad ja parajalt pikad kuused, mis korterelamu tuppa ära mahuvad.

Kuusemüüja Irina müüb narvakatele kuuski juba kaheksa aastat. Kuuselaada väravad avati eile, esimese päevaga müüdi 20 jõulupuud. Odavama kuuse saab 15 euroga, kahemeetrine on kaks korda kallim. Hinnast olulisemaks peetakse kuuse välimust.

"Kohevaid! Kõik tahavad kohevaid kuuski. Meil on kõik kuused kohevad,

nad on kui kopeerpaberi alt tulnud. Kuused pole metsast vaid istandusest

ja kõik kohevad, võite ise vaadata," ütles Irina.

Pühapäeval on ostjaid juba vähem, kuuski käiakse pigem uudistamas kui ostmas.

"Tulin siia, et osta, kuid mõtlen veel. Vaja oleks praegu võtta, enne jõule, mitte juhust oodata. Nii saab kuusest kauem rõõmu tunda," sõnas Vadim.

Tehiskuuskede omanikud käivad laadal kuuselõhna nuusutamas.

"Päriskuuse eest peab hoolt kandma, koristama. See on tülikas ja kulukas. Lihtsam on osta pühadeks kalamarja ja tehiskuuse kõrval rõõmu tunda," sõnas Olesja.

Kuusemüüja töö pole kerge. Tööpäev on pikk, kuuski tuleb näidata ja pakkida.

"Raske on, kuid mis parata, tööd on vaja teha. Keegi peab kuuski müüma ja inimestele rõõmu tooma," lausus Irina.

Tavaliselt hakkavad narvakad kuuskedele tormi jooksma vahetult enne jõule, sest Narva kombe kohaselt peab kuusk toas vastu pidama kuni 13. jaanuarini, kui saabub vana uus aasta.