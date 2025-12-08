Tai ja Kambodža vaidlusalusel piiril puhkesid taas relvastatud kokkupõrked

Tai armee süüdistas Kambodža vägesid oma võitlejate ründamises. Tai armee teatas seejärel, et alustas õhurünnakuid naaberriigi Kambodža vastu.

"Kambodža väed avasid esmaspäeva varahommikul Ubon Ratchathani provintsis Tai sõjaväelaste pihta tule. Armee andmetel sai surma üks sõdur ja veel neli haavata," teatas Tai armee pressiesindaja Winthai Suvaree.

Winthai kinnitas, et Tai on alustanud sõjalennukite kasutamist sõjaliste sihtmärkide ründamiseks mitmes piirkonnas.

Kambodža kaitseministeeriumi pressiesindaja Maly Socheata teatas samas, et Tai väed alustasid esmaspäeva varahommikul rünnakut Kambodža vägede vastu.

"Kambodža nõuab tungivalt, et Tai lõpetaks viivitamatult kõik vaenulikud tegevused, mis ohustavad rahu ja stabiilsust piirkonnas," teatas Maly Socheata.

Tai ja Kambodža piiril on peetud varemgi lahinguid, viimane konflikt toimus suvel. Konflikt on seotud sajandivanuse vaidlusega iidsete templite pärast, mida mõlemad riigid enda omaks peavad.