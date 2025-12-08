Falklandi saared toovad naftamaardla avamiseks Põhjamerelt puurimislaeva

Maardla juhtivoperaator Navitas teatas investoritele, et on sõlminud lepingu tootmis-, ladustamis- ja mahalaadimislaeva (FPSO) Aoka Mizu toomiseks Shetlandilt Falklandile ning kavandab ametlikku lõplikku investeerimisotsust veel sel kuul.

Investoritele saadetud teates märkis ettevõte, et on saanud Falklandi saarte valitsuselt põhimõttelise heakskiidu ja töötab lõpliku nõusoleku nimel. Kohale jõudes puurib Aoka Mizu arenduse esimeses etapis kuni 23 puurauku.

Falklandi valitsus teatas, et ootab puurimise algust pikisilmi. Pressiesindaja sõnul on nafta pumpamine Falklandi saarte jaoks poliitiline ja kogukondlik prioriteet. "Kui süsivesinikutööstus edukalt käima lükatakse, loob see elanikele murrangulisi võimalusi ja tugevdab saarte finants- ja poliitilist turvalisust," ütles ta.

Mõnede varasemate hinnangute järgi võiks kogu projekti pikaajaline tulu ulatuda summani, mis võrdub ligi miljoni naelaga iga saareelaniku kohta (kokku umbes 4000 inimest). Tulude täpne jaotus eraarendajate ja kohaliku omavalitsuse vahel pole veel paigas.

Arendus liigub edasi ajal, mil Suurbritannia energiaminister Ed Miliband on keelanud uued naftauuringud Ühendkuningriigi vetes. Keeld ei puuduta aga Falklandi, sest saartel on ülemereterritooriumina oma valitsus.

Falklandi saared on olnud Suurbritannia kontrolli all alates 1833. aastast, välja arvatud lühike periood 1982. aastal, mil Argentina saartele tungis ja Ühendkuningriik need tagasi vallutas. Elanikud on Briti kodanikud ning Ühendkuningriik vastutab nende kaitse ja välispoliitika eest.

Aoka Mizu lahkumine Põhjamerelt on osa laiemast trendist, mille käigus liiguvad puurimis- ja tootmislaevad Ühendkuningriigist Norra vetesse või piirkondadesse nagu Lähis-Ida, kuna Suurbritannia tõmbab oma avamere nafta- ja gaasitööstust koomale. Aoka Mizu on Briti Põhjameres töötanud peaaegu kaks aastakümmet.

Sea Lioni (Merilõvi) maardlasse hinnatakse kuuluvat kuni 1,7 miljardit barrelit naftat – see on suurem kui mis tahes Ühendkuningriigi vetesse jäänud varu. Maardla avastas algselt Ühendkuningriigi ettevõte Rockhopper Exploration, kelle osa projektis on hinnatud umbes 1,3 miljardile dollarile (arvestades nafta hinnaks 60 dollarit barreli kohta).

Projekti maksumuse tõttu lõi Rockhopper partnerluse Iisraeli ettevõttega Navitas, kellele kuulub nüüd projekti arendusest kaks kolmandikku. Navitas on esimeseks etapiks kaasanud 378 miljonit dollarit.

Nii Rockhopper kui ka Navitas teatasid, et ei saa enne ametlikku investeerimisotsust täiendavaid kommentaare anda.

Aoka Mizu omanikfirma Bluewateri tegevjuht Hugo Heerema sõnul on laev tootnud Põhjameres alates 2009. aastast, esmalt Ettricki ja hiljem Lancasteri maardlates. Laev on ette nähtud Sea Lioni arenduse tarbeks ning võib Shetlandilt lahkuda 2026. aasta keskel.

Falklandi saared asuvad Atlandi ookeani lõunaosas Argentina ranniku lähedal ja koosnevad kahest suurest saarest – Ida-Falkland ja Lääne-Falkland – ning ligi 800 väiksemast saarest.