Järvan lubaks kahe kaasreisijaga autod bussirajale

Esmaspäeval Tallinna kommunaal- ja ettevõtluse valdkonna abilinnapeaks valitud Kristjan Järvan (Isamaa) tegi ettepaneku võtta Eestis kasutusele uus liiklusmärk, mis lubaks ühissõidukirada kasutada ka autodel, milles on vähemalt kaks kaasreisijat.

Järvan tegi selle ettepaneku kirjas taristuminister Kuldar Leisile ja ütles, et selline liikluskorraldus ei ole tema omalooming, vaid tegemist on rahvusvaheliselt toimiva lahendusega. Järvani väitel töötab see süsteem mitmes Euroopa riigis, näiteks Norras, juba edukalt.

Abilinnapea sõnul aitaks sellise muudatuse tegemine ka Eestis kasutada olemasolevat taristut otstarbekamalt ja toetaks peresõbralikumat linnaruumi. Ta tõi välja neli põhjendust, miks see tema arvates hea on.

Ta kirjutas, et lastega peredel kulub linnaliikluses palju aega. Võimalus kasutada bussiradu teeks igapäevased sõidud lihtsamaks.

Teise põhjendusena tõi Järvan, et kui eelistada autosid, mis on inimesi rohkem täis, väheneb üldine autode arv tipptundidel.

Kolmandaks pidas ta muudatust keskkonnasõbralikumaks, sest koos sõitmine tähendab vähem ummikuid ja väiksemat CO₂ jalajälge.

Neljandaks annaks see tema arvates rohkem paindlikkust omavalitsustele – iga linn saaks otsustada, kus selline lahendus kõige rohkem kasu tooks.