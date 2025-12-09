Trump: Euroopat juhivad nõrgad inimesed

USA president Donald Trump nimetas Euroopat hääbuvaks riikide rühmaks, mida juhivad nõrgad inimesed. Politicole antud intervjuus süüdistas ta eurooplasi suutmatuses kontrollida rännet ja lõpetada sõda Ukrainas ning vihjas, et toetaks Euroopas poliitilisi jõude, kes jagavad tema nägemust.

Tegemist on Trumpi seni teravaima kriitikaga lääne demokraatiate aadressil, mis ähvardab tekitada lõpliku lõhe riikidega nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, kelle suhted Trumpi administratsiooniga on juba niigi äärmiselt pingelised.

"Minu meelest on nad nõrgad," ütles Trump Euroopa poliitiliste liidrite kohta. "Aga ma arvan ka, et nad tahavad olla nii poliitkorrektsed."

"Usun, et nad ei tea, mida teha. Euroopa ei tea, mida teha," lisas ta.

Trumpi kommentaarid Euroopa kohta tulid Venemaa-Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimisi arvestades eriti ebakindlal ajal. Euroopa liidrid on väljendanud üha suuremat ärevust, et Trump võib Ukraina ja selle EL-i liitlased Venemaa agressiooni korral üksi jätta. Intervjuus ei pakkunud Trump eurooplastele selles osas mingit kindlustunnet ja teatas, et Venemaa on ilmselgelt tugevamal positsioonil kui Ukraina.

Trump vestles esmaspäeval Valges Majas Politico ajakirjaniku Dasha Burnsiga saate "The Conversation" eriepisoodi tarvis. Teisipäeval nimetas Politico Trumpi algava aasta Euroopa poliitika mõjukaimaks kujundajaks – tunnustus, mis on varem osaks saanud Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, Itaalia peaministrile Giorgia Melonile ja Ungari peaministrile Viktor Orbanile.

Viimastel päevadel on Euroopa pealinnad olnud vapustatud USA uuest riiklikust julgeolekustrateegiast, milles Trumpi administratsioon kritiseerib teravalt Euroopa peavoolupoliitikat.

Intervjuus võimendas Trump seda maailmavaadet veelgi, kirjeldades linnu nagu London ja Pariis Lähis-Idast ja Aafrikast lähtuva rände koorma all ägavana. Ilma piiripoliitika muutuseta ei ole mõned Euroopa riigid Trumpi sõnul enam elujõulised.

Trump võttis intervjuus sihikule Londoni linnapea Sadiq Khani – Pakistani immigrantide poja ja linna esimese moslemist linnapea –, nimetades teda "katastroofiks" ja süüdistades tema valimises immigratsiooni.

"Ta osutus valituks, sest nii palju inimesi on sisse tulnud. Nad hääletavad nüüd tema poolt," lausus Trump.

Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa taunis esmaspäeval Trumpi administratsiooni riikliku julgeoleku dokumenti ja kutsus Valget Maja üles austama Euroopa suveräänsust ja õigust omavalitsusele.

"Liitlased ei ähvarda sekkuda teiste liitlaste demokraatlikku ellu või sisepoliitilistesse valikutesse," ütles Costa. "Nad austavad neid."

Trump rõhutas aga, et jätkab oma lemmikkandidaatide toetamist Euroopa valimistel, isegi kui see võib kohalike tundeid riivata.

"Ma toetaksin. Olen toetanud inimesi, kes paljudele eurooplastele ei meeldi. Olen toetanud Viktor Orbáni," ütles Trump ja tunnustas parempopulistist Ungari peaministrit tema piirikontrolli poliitika eest.

Esmaspäeval kohtus Ukraina president Volodõmõr Zelenski Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi liidritega ning avaldas jätkuvalt vastuseisu Ukraina territooriumi loovutamisele Venemaale osana rahuleppest.

Trump märkis, et ei pane Euroopa liidrite rollile sõja lõpetamisel suuri lootusi. "Nad räägivad, aga tulemusi ei ole, ning sõda muudkui kestab ja kestab," lausus ta.

USA president kordas oma üleskutset korraldada Ukrainas uued valimised.

"Neil pole ammu valimisi olnud," ütles Trump. "Teate, nad räägivad demokraatiast, aga asi on jõudmas punkti, kus see pole enam demokraatia."